Nhộn nhịp mua sắm tết ở Chợ đêm Đức Trọng

(LĐ online) - Nằm tại khu vực trung tâm huyện, những năm trở lại đây, Chợ đêm Đức Trọng đã trở thành điểm dạo chơi, mua sắm của người dân địa phương cũng như các huyện lân cận. Hàng hóa đa dạng, phục vụ nhiệt tình, giá lại rẻ nên chợ đêm ngày càng hút khách, nhất là vào dịp đón mừng xuân Nhâm Dần đang về.

Khách hàng lựa chọn quần áo tại chợ đêm Đức Trọng

Ban đầu, Chợ đêm Đức Trọng hoạt động chỉ với vài chục gian hàng, dần dà, việc buôn bán thuận lợi nên nhiều tiểu thương đến từ các địa phương khác đã tụ họp về đây để mưu sinh. Hiện, số gian hàng đã lên tới hơn 200 với khoảng trên 100 tiểu thương buôn bán. Các mặt hàng bày bán ở chợ đêm rất đa dạng và phong phú, từ quần áo, giày dép đến hàng trang sức, đồ ăn uống… So với các sản phẩm trưng bày trong các shop thời trang, giá cả các mặt hàng ở chợ đêm rẻ hơn từ 15 - 30%.

Các phiên chợ bắt đầu từ 17 giờ cho đến tận 23 giờ hàng đêm. Do hàng lấy từ chợ đầu mối nên giá cả khá mềm, phù hợp túi tiền của nhiều người nên sức mua ở chợ tương đối ổn định. Hơn nữa, không khí về đêm khá mát mẻ, tạo cảm giác thoải mái cho người tiêu dùng khi đi tham quan hoặc mua sắm. Đây chính là những lợi thế khiến chợ đêm luôn đông khách.

Những ngày giáp tết này, tầm 19 - 21 giờ, dạo quanh khu Chợ đêm ở Đức Trọng, sẽ dễ dàng bắt gặp không khí mua sắm sôi động. Theo một số tiểu thương kinh doanh tại các khu chợ đêm, tâm lý khách hàng thường muốn mua sắm tết sớm để có thời gian chọn lựa. Do đó, khoảng nửa tháng nay, lượng khách hàng đến chợ đã bắt đầu tăng gấp 2 - 3 lần so với ngày thường. Lường trước sức mua tăng trong những ngày trước Tết Nguyên đán, các tiểu thương đã chủ động nhập hàng mới phục vụ nhu cầu mua sắm của mọi người. Anh Nguyễn Văn Linh, tiểu thương kinh doanh quần áo ở Chợ đêm Đức Trọng, cho biết: Tôi đã tranh thủ lấy về nhiều hàng mới, mẫu mã đa dạng và số lượng cũng tăng gấp đôi so với tháng trước. Không chỉ vậy, tiểu thương chúng tôi liên tục cập nhật các mẫu mới, phù hợp thị hiếu khách hàng, giá cả phải chăng.

Bên cạnh các loại quần áo, giày dép cho người lớn, trẻ em, Chợ đêm Đức Trọng còn có các gian hàng phụ kiện, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm. Đắt hàng nhất vẫn là các quầy hàng quần áo, giày dép với giá phải chăng. Cụ thể, bộ đồ thun trẻ em giá từ 25.000-70.000 đồng/bộ; các loại quần jeans, áo thun nam, nữ giá trên dưới 120.000 đồng cái; có cả những sản phẩm giá 100.000 đồng/3 bộ; giày, dép giá trên dưới 50.000 đồng/đôi.

Chị Nguyễn Lan Chi tại thị Trấn Liên Nghĩa, cho biết: "Tranh thủ sau giờ tan ca, tôi ghé chợ sắm sửa một vài bộ quần áo cho gia đình đón tết. Giá cả ở đây khá rẻ, rất phù hợp với thu nhập của công nhân chúng tôi".

Ngoài khu vực mua sắm thì các dịch vụ ăn uống đa dạng cũng là yếu tố giúp chợ đêm đông khách. Chợ được bố trí, sắp xếp có trật tự, góp phần giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường và trở thành địa điểm mưu sinh của một nhóm cư dân tại địa phương. Chợ đêm hình thành không chỉ tạo việc làm ổn định cho tiểu thương mà còn thêm điểm đến lý tưởng cho người dân địa phương tham quan, mua sắm. Để Chợ đêm Đức Trọng ngày càng phát triển, cần có sự đầu tư đúng mức nhằm giúp chợ hoạt động ổn định.

BÌNH AN