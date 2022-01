Bước sang năm 2022, nền kinh tế được dự báo đang phục hồi, song chưa thể tăng trưởng nhanh, vẫn còn nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với những thành quả đạt được trong năm 2021 về thu ngân sách nhà nước (NSNN), ngành Thuế Lâm Đồng thêm tự tin vững bước vào năm mới với quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch của Trung ương và của tỉnh giao.

• ĐỨNG ĐẦU TOP TIẾN ĐỘ THU NGÂN SÁCH

Lâm Đồng được xem là điểm sáng và vươn lên Top đầu về tiến độ thu ngân sách năm 2021, không chỉ với khu vực Tây Nguyên mà cả nước với tổng thu nội địa năm 2021 ước đạt 10.280 tỷ đồng, đạt 133% dự toán pháp lệnh, bằng 112% so cùng kỳ.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khoản thu của Lâm Đồng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu, sắc thuế đạt khá so dự toán và tăng trưởng cao so cùng kỳ như: Thu từ khối doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 129% dự toán, tăng 26%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 123% dự toán, tăng 4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 165% dự toán năm, tăng 30%; thuế bảo vệ môi trường đạt 113% dự toán năm, tăng 17% so cùng kỳ; thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước đạt 150% dự toán năm, tăng 67%; lệ phí trước bạ đạt 152% dự toán năm, tăng 27%; tiền sử dụng đất đạt 164% dự toán, tăng 3%; thu từ hoạt động xổ số đạt 117% dự toán, tăng 8%.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, cũng như nhiều địa phương trong cả nước, tỉnh Lâm Đồng triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Nhiều ngành kinh tế mũi nhọn như du lịch, dịch vụ, giao thông vận tải, hàng hóa nông nghiệp, xuất nhập khẩu bị tác động và ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thu ngân sách tổng thể trong năm.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, bên cạnh những khó khăn trong hoạt động thu ngân sách, nhưng địa phương vẫn phát sinh nhiều cơ hội thuận lợi có tính đặc thù so với nhiều tỉnh, thành khác trong cả nước. Khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát trở lại cũng là thời điểm diễn biến thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tăng sản lượng, phát sinh nguồn thu. Bên cạnh đó, sản lượng khai thác của Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - TKV tăng cao so năm 2020. Đặc biệt là việc triển khai các dự án trọng điểm làm cho thị trường chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà... sôi động, cũng tác động tích cực đến kết quả thu ngân sách nhà nước trong năm 2021. Với kết quả trên, Lâm Đồng là một trong số ít các địa phương, đơn vị vươn lên Top đầu thu ngân sách cao so với khu vực và cả nước.

Ông Trần Phương - Cục trưởng cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Để có được kết quả trên, bên cạnh các mặt thuận lợi, một yếu tố rất quan trọng đó là sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế, nhất là sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đã được Cục Thuế Lâm Đồng đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2021. “Không chỉ dự báo đúng, bám sát diễn biến tình hình kinh tế để tăng cường khai thác các nguồn thu, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh” - ông Trần Phương cho hay.

• QUYẾT TÂM GIỮ VỊ TRÍ TOP ĐẦU

Dự kiến kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2022 của Lâm Đồng là 9.480 tỷ đồng, trong đó thu nội địa không kể xổ số kiến thiết, tiền sử dụng đất là 6.180 tỷ đồng, thu thuế, phí 5.511 tỷ đồng... Để hoàn thành nhiệm vụ trên, lãnh đạo Cục Thuế Lâm Đồng cho biết, bên cạnh xây dựng kế hoạch chi tiết ngay từ thời điểm tháng 12/2021, đơn vị đã chủ động giao chỉ tiêu, phân công cụ thể các tập thể, cá nhân công chức thuế phải vào cuộc quyết liệt, theo dõi, bám sát chặt chẽ tiến độ thu ngân sách. Các đơn vị, địa phương đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn thu, từng khu vực thu, từng sắc thuế, tập trung vào các khu vực kinh tế, các sắc thuế cơ bản để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, hàng quý sát đúng với thực tế phát sinh.

Trọng tâm của toàn đơn vị là tập trung nâng cao chất lượng công tác phân tích, đánh giá, dự báo thu hàng tháng, quý; phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu, đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách hàng tháng, quý.

Để chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngay từ bây giờ ngành Thuế đã lập kế hoạch, tích cực tham mưu UBND tỉnh để triển khai, thực hiện hiệu quả các đề án quản lý, chống thất thu thuế; tiếp tục củng cố, duy trì và tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo thu ngân sách, các đoàn chống thất thu ngân sách của tỉnh, huyện, thành phố.

• Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021: - Trung ương giao 7.985,5 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 7.715 tỷ đồng, thu từ thuế, phí 4.892,5 tỷ đồng, thu từ đất, nhà 1.330 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.190 tỷ đồng, tài chính thu 230 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 270 tỷ đồng. - HĐND và UBND tỉnh giao 9.300 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 9.020 tỷ đồng, thu từ thuế, phí 5.540 tỷ đồng, thu từ đất, nhà 1.800 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.350 tỷ đồng, tài chính thu 250 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 280 tỷ đồng. • Kết quả thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 10.620.094 tỷ đồng, đạt 133% dự toán Trung ương, đạt 114% dự toán địa phương và bằng 113% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế, phí ước thu 6.340.515 tỷ đồng, đạt 130% dự toán Trung ương, đạt 114% dự toán địa phương và bằng 115% so cùng kỳ.

DIỄM THƯƠNG