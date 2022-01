Phấn đấu năm 2022 tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động đạt từ 15%

(LĐ online) - Sáng 14/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2022. Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Trương Quốc Thụ - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tạo – Phó Trưởng đoàn ĐBQH; đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Công an tỉnh, Văn phòng UBND và Văn phòng HĐND – Đoàn ĐBQH... cùng lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Đặng Trí Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trước diễn biến dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2021 vẫn duy trì được bước tăng trưởng tốt cả về số dư nguồn vốn huy động và dư nợ cho vay so với cuối năm trước; đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn, mặt bằng lãi suất cho vay thông thường giảm khá so với cuối năm trước, các dịch vụ thanh toán được duy trì, công tác cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện tốt. Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định hoạt động. Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch do ngân hàng cấp trên giao. Công tác an sinh xã hội của toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tiếp tục được các đơn vị quan tâm duy trì thực hiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh.

Trong năm 2021, hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì ổn định các mức lãi suất huy động các kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, lãi suất cho vay tái cấp vốn… Trên địa bàn tỉnh, lãi suất tiền gửi có kỳ hạn và lãi suất cho vay đối với khách hàng đều giảm so với năm trước nhằm giảm bớt khó khăn tài chính cho các doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh. Theo đó, tổng số dư tiền gửi của khách hàng đến cuối năm 2021 đạt 80.060 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 13.480 tỷ đồng; số dư tiền gửi là 20,2%, bằng 155,3% chỉ tiêu định hướng của ngành về tăng nguồn vốn huy động. Doanh số cho vay năm 2021 dự kiến đạt trên 180.000 tỷ đồng, tăng 24% doanh số cho vay năm trước. Tổng dư nợ cuối năm đạt 138.181 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 22.585 tỷ đồng. Tổng nợ xấu là 386 tỷ đồng, giảm 225 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng số dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 21.168 tỷ đồng.

Đại biểu tham gia ý kiến góp ý tại hội nghị

Trong năm, Ngân hàng CSXH chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện các chương trình tín dụng chính sách gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tổng nguồn vốn huy động đến cuối năm 2021 là gần 620 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm trước. Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 271 tỷ đồng, tăng 38,8% so với đầu năm.Tổng dư nợ của các chương trình tín dụng chính sách cuối năm 2021 là gần 4.055 tỷ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm; đạt 99,9% kế hoạch. Tổng số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội của các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong năm 2021 là trên 25,7 tỷ đồng; tăng 11 tỷ đồng (tăng gần 74,8%) so với năm trước. Trong đó số tiền ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid -19 của ngành Ngân hàng trên địa bàn là 10,5 tỷ đồng; chiếm 40,8% số tiền thực hiện công tác an sinh xã hội…

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã nêu ra một số khó khăn vướng mắc và kiến nghị đơn vị mình quản lý; đồng thời đề xuất đối với địa phương để tháo gỡ trong năm 2022.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tổ chức tín dụng, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng Trương Quốc Thụ cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động ngân hàng trên địa bàn trong năm qua. Trong đó, nhấn mạnh về số lượng các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện chương trình kết nối ngân hàng doanh nhiệp năm 2021 còn thấp; mới chỉ chiếm 48% tổng số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn. Bên cạnh đó, vẫn còn 8/55 đơn vị chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân có tỷ lệ nợ xấu trong tổng dư nợ cao trên 1%.

Hội nghị cũng đã đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện hoạt động ngân hàng tỉnh Lâm Đồng năm 2022. Trong đó, đặt ra các chỉ tiêu định hướng cụ thể như tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động năm 2022 từ 15% trở lên để đến cuối năm đạt số dư 92.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2022 là 14% để đến cuối năm số dư nợ của toàn ngành trên địa bàn đạt khoảng 157.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng trong tổng dư nợ cho vay và các cam kết bảo lãnh không quá 1%.

Phát biểu kết thúc tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng đã đánh giá cao những đóng góp của ngành ngân hàng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; đồng thời, yêu cầu ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn cần mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vốn tín dụng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, trong tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức tạp, một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã có những hỗ trợ, đóng góp đáng ghi nhận.

Năm 2022 sẽ đặt ra nhiều thách thức đối với ngành ngân hàng tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành ngân hàng tỉnh tập trung triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh về chính sách tiền tệ; cải cách thủ tục hành chính; trên cơ sở bám sát mục tiêu phát triển chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch đầu tư tiền tệ hợp lý, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân duy trì, phát triển sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, tiếp tục tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nhất là lĩnh vực ưu tiên phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm các quy định về lãi suất, tỷ giá và quản lý ngoại hối để ổn định thị trường tiền tệ. Tiếp tục phát huy những mặt đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn để hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

THÂN THU HIỀN