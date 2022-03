2 tháng đầu năm, tăng số doanh nghiệp cả về thành lập mới, vốn đăng ký

Trong tháng 2, cả tỉnh có 51 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 337,6 tỷ đồng, tăng 18,6% về số doanh nghiệp và tăng 85,2% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Cùng đó, có 12 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 47,8% so với cùng kỳ; 5 doanh nghiệp giải thể, giảm 16,7% so với cùng kỳ và có 13 doanh nghiệp hoạt động trở lại, bằng với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm, có 183 doanh nghiệp thành lập mới, số vốn đăng ký 4.899,7 tỷ đồng, tăng 20,4% về số doanh nghiệp và tăng 91,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 212 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ; có 140 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 9,4% so với cùng kỳ; có 41 doanh nghiệp giải thể, tăng 141,2% so cùng kỳ.

PHẠM LÊ