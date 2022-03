9 mục tiêu quản lý chất lượng nông sản

Triển khai kế hoạch năm 2022, Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng phấn đấu đạt 9 mục tiêu đã được thông qua.

Theo đó, 5 mục tiêu đầu tiên là: trên 98% số mẫu nông sản đáp ứng các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; nông sản tiêu thụ thông qua hợp đồng đạt 2.400.000 tấn, chiếm tỷ lệ 55 % tổng sản lượng toàn tỉnh; sản lượng rau, hoa và trái cây qua sơ chế, chế biến trước khi xuất bán đạt 70% tổng sản lượng toàn tỉnh; 7.500 ha sản xuất được chứng nhận an toàn; 88.000 ha quản lý sản xuất an toàn bền vững.

Và 4 mục tiêu còn lại gồm: Phát triển mới 20 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; nâng tổng số chuỗi toàn tỉnh đạt 202 chuỗi với trên 20.000 hộ tham gia; diện tích liên kết đạt 32.000 ha, sản lượng đạt trên 450.000 tấn; tổng sản phẩm chăn nuôi đạt trên 150.000 tấn; thẩm định định kỳ, đánh giá, xếp loại 140 cơ sở; 6.000 hộ ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn; kiểm soát chất lượng và thực hiện truy xuất nguồn gốc 100% sản phẩm nông sản qua chuỗi.

VŨ VĂN