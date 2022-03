Trưởng thành và phát triển qua từng năm tháng, đến nay, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết (XSKT) Lâm Đồng đã khẳng định được vị thế trên thị trường xổ số kiến thiết khu vực miền Nam, giá trị thương hiệu XSKT Lâm Đồng ngày được nâng tầm, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Lâm Đồng.

Tập thể cán bộ quản lý và người lao động Công ty XSKT Lâm Đồng.

• KHẲNG ĐỊNH ĐƯỢC VỊ THẾ

Cách đây 40 năm, ngày 25/3/1982, Ban XSKT Lâm Đồng (nay là Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng) được thành lập và đi vào hoạt động. 40 năm là khoảng thời gian không dài đối với lịch sử của một dân tộc, một đất nước, nhưng với một doanh nghiệp đó là một quá trình vượt gian nan, thử thách để tồn tại và phát triển. Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm đầy cam go thử thách, Công ty XSKT Lâm Đồng từng bước ổn định, phát triển và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng như ngày hôm nay.

Kể từ khi phát hành kỳ vé đầu tiên ngày 25/5/1982 đến cuối năm 1982, vé số Lâm Đồng chỉ phát hành ở thị trường nội tỉnh, trong thời gian đầu vé được in 100.000 vé/kỳ loại 5 số với mệnh giá 5 xu, 1 đồng và 2 đồng... Tỷ lệ tiêu thụ bình quân đạt khá tốt từ 60%-70%, có lúc đạt trên 80%.

Theo thời gian, ngày18/12/1997, Bộ Tài chính có Công văn số 4564/TC-TCNH về việc đồng ý cho Công ty XSKT Lâm Đồng là thành viên chính thức khu vực miền Nam kể từ ngày 1/2/1998; đây là một bước ngoặt quan trọng đối với hoạt động XSKT Lâm Đồng. Từ kinh nghiệm trong thời gian hoạt động trước đây, Công ty đã vận dụng linh hoạt chính sách của Nhà nước và khả năng của doanh nghiệp phù hợp theo từng thời điểm, từng thị trường nên nhận được sự ủng hộ, hợp tác nhiệt tình của các đại lý và sự chấp nhận của khách hàng đối với thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn từ 1992-2001, doanh thu đạt 550,6 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 110 tỷ đồng (vượt 35,3% so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 36,3 tỷ đồng.

Giai đoạn 2002-2011, đây có thể nói là thời kỳ phát triển, tăng tốc đầy ấn tượng, thể hiện sự quyết đoán đúng đắn, linh hoạt, kịp thời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công ty. Thương hiệu vé số Đà Lạt - Lâm Đồng thật sự đã được khẳng định trên thị trường vé số khu vực miền Nam. Công ty XSKT Lâm Đồng được nhiều người biết đến không chỉ là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xổ số mà còn tham gia đóng góp tích cực trong các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vì sự phát triển của cộng đồng. Hàng năm, doanh thu tiêu thụ vé số tăng bình quân trên 19%, số nộp ngân sách tăng bình quân 22%, lợi nhuận tăng bình quân trên 16%; thu nhập người lao động không ngừng được tăng cao. Kết quả kinh doanh giai đoạn này, doanh thu đạt 5.064,2 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 1.373,8 tỷ đồng (vượt 117,6% so với kế hoạch), lợi nhuận đạt 476 tỷ đồng.

Năm 2010, Công ty được xét công nhận là doanh nghiệp hạng I, được bình chọn xếp hạng 457/1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong 2 năm 2010-2011. Có thể nói, đây là giai đoạn tăng tốc và phát triển của XSKT Lâm Đồng.

Mười năm trở lại đây được xem là giai đoạn phát triển ổn định, bền vững từ 2012-2021. Ở giai đoạn này, đối với loại hình vé xổ số truyền thống, liên tục có mức tăng trưởng cao và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao hằng năm; với sự phát triển nhanh chóng của các công ty “nhóm 3” trong những năm gần đây. Tuy nhiên, từ đầu quý III/2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệch COVID-19 nên một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 không đạt so kế hoạch UBND tỉnh giao và giảm so cùng kỳ năm 2020.

Trong giai đoạn này, mặc dù có những thời điểm hoạt động kinh doanh của Công ty gặp không ít những khó khăn nhất định do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hai năm qua, song bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và người lao động trong doanh nghiệp, hàng năm, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao và tăng hơn so với năm trước liền kề. Hàng năm, doanh thu tiêu thụ vé số tăng bình quân trên 11%, số nộp ngân sách tăng bình quân gần 18%, trong đó, thuế kinh doanh tăng bình quân 18,4%, lợi nhuận tăng bình quân trên 13%; thu nhập người lao động không ngừng được tăng cao; công tác quản lý công nợ ngày càng chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Kết quả kinh doanh giai đoạn này được thể hiện qua những con số cụ thể như: Doanh thu đạt trên 23.000 tỷ đồng (tăng hơn 4 lần so với giai đoạn 2002-2011), nộp ngân sách đạt 7.776,4 tỷ đồng (tăng hơn 5,5 lần so với giai đoạn 2002-2011), lợi nhuận đạt 2.666 tỷ đồng (tăng hơn 5,5 lần so với giai đoạn 2002-2011).

Hiện tại, Công ty XSKT Lâm Đồng đang phát hành 2 loại hình xổ số là vé số truyền thống và vé số bóc biết kết quả ngay. Công ty có 2 trạm giao dịch tại TP Hồ Chí Minh và Cần Thơ, đồng thời, Công ty có hệ thống đại lý tại khắp 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.

Trong năm 2020, mặc dù phải đối diện với không ít những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường; song Công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Các loại hình xổ số đều có doanh thu tăng trưởng cao, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước; thu nhập của người lao động ổn định, các chế độ, chính sách đối với người lao động được đảm bảo. Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc; thời gian lao động; tiền lương và thu nhập cho người lao động; BHXH, BHYT, BHTN được đảm bảo theo quy định.

Các thành viên Ban Quản lý - Kiểm soát viên Công ty hiện nay.

• NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU

Đi đôi với phát triển kinh doanh, XSKT Lâm Đồng là một doanh nghiệp có vai trò quan trọng, đóng góp cho ngân sách rất lớn, giúp cho tỉnh cân đối chi đầu tư phát triển. Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng cho biết: Trong hoạt động xổ số, thị trường luôn là yếu tố quyết định thành công. Vì thế, một trong những mục tiêu trọng tâm được lãnh đạo Công ty quan tâm là không ngừng phát triển thị trường, trong đó phát triển hệ thống đại lý là yếu tố cực kỳ quan trọng. Xác định rõ điều này, lãnh đạo Công ty đã quyết định vận dụng nhiều chủ trương, chính sách để xây dựng mạng lưới đại lý rộng khắp trên 21 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Nam với hàng trăm đại lý. Đây chính là nhân tố đắc lực, là “cánh tay nối dài” của XSKT Lâm Đồng trong hoạt động kinh doanh, kết nối chặt chẽ Công ty với khách hàng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Phát huy những thành quả đã đạt được trong 40 năm qua, thời gian tới, Công ty TNHH một thành viên XSKT Lâm Đồng tập trung triển khai thực hiện tốt một số phương hướng cơ bản như: Chấp hành nghiêm túc chủ trương của Chính phủ và Bộ Tài chính về hoạt động kinh doanh xổ số. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, kiên quyết khắc phục các mặt hạn chế, tồn tại; đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả tốt nhất trong trạng thái bình thường mới. Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, đảm bảo an toàn; chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh xổ số. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được giao, xây dựng doanh nghiệp ngày càng ổn định và phát triển bền vững.

Đồng thời, giữ vững tốc độ tăng trưởng doanh thu tiêu thụ các loại hình vé số và thuế kinh doanh nộp ngân sách Nhà nước, phấn đấu thực hiện mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8% trở lên. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện, vì sự phát triển của cộng đồng, an sinh xã hội. Mặt khác, làm tốt công tác tổ chức cán bộ theo đúng quy trình, quy định trên tinh thần dân chủ, minh bạch, khách quan trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ trong doanh nghiệp. Đặc biệt, chú trọng triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện nghiêm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

DIỄM THƯƠNG