Đà Lạt: Doanh thu vận tải tăng cao trong tháng 2

Thông tin từ UBND TP Đà Lạt, trong tháng 2, doanh thu vận tải của thành phố tăng khá cao và ước đạt 140,38 tỷ đồng, tăng 17,31% so cùng kỳ. Nguyên nhân là do lượng khách du lịch đến thành phố tăng cao so cùng kỳ năm trước do thành phố đẩy mạnh vận tải hành khách du lịch và hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo thống kê của UBND thành phố, khách đến Đà Lạt trong tháng 2/2022 đạt 529.500 lượt khách, trong đó, khách lưu trú 379.600 lượt, tăng 186, 2% so cùng kỳ 2021; khách quốc tế ước đạt 2.450 lượt, trong đó lưu trú 2.300 lượt, giảm 25.8% so cùng kỳ và khách nội địa ước đạt 527.050 lượt, trong đó lưu trú 377.300 lượt, tăng 190,1% so cùng kỳ.

NGUYỄN NGHĨA