Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt khoảng 2.408 ha

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng, đến nay, toàn tỉnh có tổng diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 2.408 ha, đạt 95,8% so với kế hoạch và tăng 1,1% so với cùng kỳ (diện tích nuôi cá nước lạnh ổn định 52,5 ha). Ngoài ra, toàn tỉnh có 30 cơ sở nuôi thủy sản lồng, bè trên sông, hồ với số lượng lồng, bè nuôi cá nước lạnh 205 cái (thể tích 21.980 m3); có 13 cơ sở (07 doanh nghiệp và 06 hộ gia đình) nuôi thủy sản trong bồn, bể với thể tích 116.345 m3, chủ yếu nuôi cá tầm, cá hồi. Hiện, toàn tỉnh hiện có 19 cơ sở sản xuất, ươm dưỡng giống thủy sản; trong đó, huyện Lạc Dương 8 cơ sở, Đà Lạt 1 cơ sở, Đức Trọng 3 cơ sở, Đam Rông 3 cơ sở và Bảo Lộc 4 cơ sở. Sản phẩm nuôi trồng thủy sản 8.741 tấn, đạt 97,9% so kế hoạch và tăng 2,0% so với cùng kỳ.

