Huy động hơn 15.064 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Di Linh đã huy động được hơn 15.064,847 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách Nhà nước là 711,213 tỷ đồng, tăng 233,986 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015. Cụ thể, huyện huy động tín dụng được 14.286 tỷ đồng; huy động từ doanh nghiệp 20,855 tỷ đồng, tăng 20,855 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015; dân đóng góp 44,406 tỷ đồng, tăng 14,855 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015; huy động từ nguồn khác là 2,373 tỷ đồng, tăng 2,373 tỷ đồng so với giai đoạn 2010 - 2015

Tổng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020 (chưa tính nguồn lực đầu tư cho giáo dục, y tế) như chương trình 135, chương trình định canh định cư, chương trình 167, Quyết định 33; 755, 2085 của Chính phủ,vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách... là trên 75 tỷ đồng.

NGUYỄN NGHĨA