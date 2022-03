Lạc Dương: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm

Những ngày này, trên các công trình xây dựng trọng điểm của huyện Lạc Dương, không khí thi đua lao động đầy sôi nổi. Vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, những nhà thầu, đơn vị thi công, đội ngũ kĩ sư, lao động đang tích cực đẩy nhanh tiến độ các công trình, quyết tâm đạt tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công được giao trong năm 2022.

Đơn vị thi công đang khẩn trương giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Duy Tân - thị trấn Lạc Dương

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và công trình công cộng (ĐTXD &CTCC) huyện Lạc Dương, trong năm 2021, đơn vị được giao thực hiện làm chủ đầu tư 36 công trình, dự án với tổng vốn là 258.031 triệu đồng. Tính đến hết năm 2021, tổng giá trị giải ngân đạt 236.838 triệu đồng, đạt tỷ lệ 91,79% (tăng gần 1,2 % so với cùng kỳ năm 2020, đạt 90,60%). Huyện Lạc Dương cũng là đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt khá so với các địa phương khác trong tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Ban Quản lý các dự án ĐTXD &CTCC huyện Lạc Dương cho biết: Rút kinh nghiệm từ năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm 2022, đơn vị đã đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Theo đó, đơn vị phấn đấu, đảm bảo hoàn thành giải ngân 70% đến hết quý II năm 2022 và tiếp tục giải ngân đạt 100% vốn niên độ vào cuối năm.

Theo ông Nguyễn Xuân Quang, năm 2022, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư 41 dự án, công trình. Trong đó, bao gồm 16 dự án, công trình chuyển tiếp với kế hoạch vốn bố trí năm 2022 là 108.604 triệu đồng; 4 dự án, công trình kéo dài vốn từ năm 2021 chuyển sang năm 2022 với vốn bố trí là 14.156 triệu đồng; 21 dự án, công trình khởi công xây dựng mới và chuẩn bị đầu tư với kế hoạch vốn bố trí năm 2022 đến thời điểm báo cáo là 46.660 triệu đồng. Hiện tại, 4 công trình, dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 6 công trình, dự án đã trình hồ sơ thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chờ phê duyệt; 9 công trình, dự án đã trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chờ phê duyệt; 2 công trình đang lập hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương.

Đối với các công trình xây dựng cơ bản chuẩn bị đầu tư, Ban Quản lý các dự án ĐTXD &CTCC huyện Lạc Dương đã thực hiện tốt công tác rà soát chất lượng hồ sơ đầu vào và đẩy nhanh tiến độ ngay từ khâu khảo sát lập thiết kế, đảm bảo về thành phần hồ sơ, quy trình, thủ tục trình thẩm định phê duyệt các bước của dự án theo quy định, từ đó, kịp thời triển khai các bước tiếp theo của từng dự án. Các công trình khởi công mới đã được đơn vị triển khai thực hiện dự án trên tinh thần đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch; tiếp tục bám sát đôn đốc các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ trong mùa khô.

Đặc biệt, tại các dự án gặp vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, do một số hộ gia đình chưa thống nhất với giá trị hỗ trợ được cho là thấp, đất ảnh hưởng nhiều nên chưa đồng ý, đơn vị đang thực hiện công tác lồng ghép bản đồ để có cơ sở tính toán giá trị hỗ trợ cụ thể. Đơn cử như: Công trình đường 19/5, thị trấn Lạc Dương với dự án đường xã Lát - Đan Kia - Suối Vàng; đường Văn Lang với đường dẫn nước hồ số 7; đường giao thông từ xã Lát, huyện Lạc Dương đi Phi Tô, huyện Lâm Hà với ranh tái định canh của Công ty ĐTCP và XD điện Long Hội…

Bên cạnh đó, đơn vị cũng đang tiếp tục bám sát các dự án, công trình để thực hiện tốt công tác vận động, giải phóng và bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các công trình chuyển tiếp. Cụ thể như: Công trình nâng cấp hệ thống đường và kè chống sạt lở tuyến thị trấn Lạc Dương đi Đà Lạt (đường Điện Biên Phủ) tiếp tục vận động bàn giao mặt bằng đối với 18 hộ còn lại; công trình nâng cấp, mở rộng đường 19/5, thị trấn Lạc Dương vận động bàn giao mặt bằng đối với 169 hộ dân; công trình nâng cấp, mở rộng đường Văn Lang, thị trấn Lạc Dương vận động bàn giao mặt bằng đối với 46 hộ dân; công trình đường Duy Tân, thị trấn Lạc Dương vận động bàn giao mặt bằng đối với 88 hộ dân…

Theo UBND huyện Lạc Dương, tính đến ngày 9/3/2022, các công trình, dự án đầu tư công năm 2022 chỉ mới đạt giải ngân 10,4% so với tổng vốn phân bổ, và được đánh giá là chậm so với mức vốn đầu tư công đã được phân bổ. Do đó, UBND huyện Lạc Dương đã chỉ đạo cho các đơn vị tập trung thực hiện và hoàn thiện các thủ tục, tháo gỡ khó khăn trong đền bù, giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa công trình về đích đúng hẹn và đảm bảo chất lượng.

HOÀNG SA