Sản lượng rượu sản xuất và tiêu thụ đều giảm

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, đến nay, địa bàn tỉnh có 8 đơn vị được cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trong đó, Bộ Công thương cấp 1 giấy phép với công suất 4,5 triệu lít và Sở Công Thương cấp 7 giấy phép với công suất dưới 3 triệu lít/năm.

Theo thống kê, tổng công suất sản xuất rượu (theo thiết kế) của 8 doanh nghiệp là: 10.585.000 lít/năm, không tăng so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng rượu sản xuất trong năm 2021 là 1.923.848 lít đạt 88,8% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm khoảng 18,18% công suất thiết kế. Sản lượng tiêu thụ trong năm là 2.048.303 lít, chiếm 106,47% sản lượng sản xuất, đạt 99,12% so với cùng kỳ.

Như vậy, sản lượng rượu sản xuất và tiêu thụ trong năm 2021 đều giảm so với năm 2020 là do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 diễn biến nhanh và phức tạp trên cả nước, các hoạt động sản xuất, kinh doanh hầu hết đều phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng.

C.THÀNH