Vững vàng đi qua đại dịch

Đại dịch COVID-19 với những tác động tiêu cực đã khiến quá trình hoạt động của nhiều doanh nghiệp ở Lâm Đồng gặp không ít những khó khăn. Tuy nhiên, câu chuyện ở Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên (thôn Phú Trung, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng) lại cho chúng ta một cái nhìn khác về bản lĩnh, sự nhạy bén, quyết tâm và sự đoàn kết, biến khó khăn, thách thức trở thành cơ hội để vững vàng, trưởng thành và phát triển hơn.

Khoai lang sấy dẻo chất lượng cao xuất khẩu thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản của Công ty Đà Lạt Tự Nhiên

Là một công ty chuyên sản xuất các mặt hàng nông sản xuất khẩu, nhưng cũng như tất cả các doanh nghiệp khác trong cả nước, Đà Lạt Tự Nhiên cũng đã phải trải qua muôn vàn khó khăn bởi những hệ lụy do đại dịch COVID-19 gây ra. Với thương hiệu đã được định vị, công ty tạo được uy tín và chất lượng đảm bảo ở hai thị trường chính là Nhật Bản và Hàn Quốc bằng những sản phẩm nông sản sấy khô. Nhưng do tình hình dịch bệnh ở hai quốc gia này cũng có nhiều diễn biến phức tạp nên kế hoạch đặt hàng với Đà Lạt Tự Nhiên bị thay đổi liên tục, giảm sút về số lượng, chậm trễ về thanh khoản hợp đồng với rất nhiều lý do khác nhau. Không những thế nguồn nguyên liệu tập trung của công ty lại đặt tại Đắk Lắk và Gia Lai nên khi dịch bệnh bùng phát, vùng nguyên liệu lại là “vùng đỏ”, phải cách ly nên không thể thu hoạch được nguyên liệu. Bên cạnh đó, việc phương tiện vận chuyển đi về đều gặp khó khăn do quy định của từng địa phương khác nhau, không đồng bộ, dẫn tới việc thường xuyên chậm trễ nguồn cung cấp nguyên liệu.

Đặc biệt, vật tư chuyên dụng tăng giá liên tục, nguồn cung cấp bị giảm sút, không kịp thời dẫn tới khủng hoảng nguồn nguyên liệu đầu vào. Dịch bệnh phát sinh cũng đã khiến nguồn vốn của công ty không có được sự ổn định, một phần bởi thanh khoản chậm của những hợp đồng xuất khẩu, một phần do công ty tập trung xây dựng nguồn nguyên liệu với số lượng lớn. Đã có nhiều thời điểm, để chuẩn bị cho việc hoạt động trong tình huống khẩn cấp, phải thực hiện “3 tại chỗ”, công ty còn phải rót vốn đầu tư thêm cơ sở hạ tầng với khu nhà 700 m2 làm nơi sinh hoạt cho công nhân nên khó khăn càng tăng lên gấp bội. Chia sẻ về điều này chỉ duy nhất bằng một câu ngắn gọn, ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Đà Lạt Tự Nhiên cho biết: “Đã có những lúc, tưởng chừng như chúng tôi không thể vượt qua”.

Để vượt qua tất cả, động lực lớn nhất theo ông Anh chính là đời sống của gần 200 nhân viên đã gắn bó, đồng cam cộng khổ với công ty từ những ngày đầu thành lập. Lãnh đạo công ty đã có những cuộc họp quá nửa khuya chỉ với mong muốn tìm ra những giải pháp hiệu quả và kịp thời nhất để vượt qua khó khăn. “Chưa bao giờ, từ đoàn kết, đồng lòng lại có ý nghĩa to lớn đến vậy trong việc vận dụng trí lực giải quyết những khó khăn của công ty”, Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Tự Nhiên quả quyết về điều đó.

Từng bước tháo gỡ, đầu tiên là với đầu ra của sản phẩm. Do hoạch định được về giá dựa trên hiệu quả của vùng nguyên liệu tự trồng cho ra chất lượng cao nhưng tiết kiệm được giá thành, công ty quyết định giữ giá cho toàn bộ sản phẩm trong năm 2021 với hai bạn hàng lớn là Hàn Quốc và Nhật Bản. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu và sản xuất thành công 12 sản phẩm mới từ khoai lang dựa trên khảo sát trực tiếp thông qua quá trình thảo luận bằng những cuộc họp online liên tục với các đối tác đã đem lại kết quả tích cực về đơn hàng. Số lượng sản phẩm cũ không tăng nhiều nhưng do có nhiều dòng sản phẩm nên tổng đơn hàng trong năm 2021 tăng gấp đôi từ 1.200 tấn/năm lên 2.500 tấn/năm. Với phương châm giá thành hợp lý nhưng chất lượng cao đã giúp cho Đà Lạt Tự Nhiên nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng bằng những hợp đồng lớn với nhiều đơn hàng.

Ở khâu nguyên liệu, Đà Lạt Tự Nhiên đã có những bước đi vô cùng nhạy bén và linh hoạt để không xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung. Ở Đắc Lắk có vấn đề thì công ty chuyển qua Gia Lai và ngược lại. Tại những thời điểm dịch bùng phát, công ty cũng đã gặp chính quyền địa phương trao đổi và thực hiện cam kết chuẩn bị nơi ăn ở, sinh hoạt ngay tại vườn để thu hoạch trong vòng 15 ngày liên tục. Chấp hành và tuân thủ mọi quy định, yêu cầu về phòng, chống dịch của địa phương đề ra để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu cho nhà máy. Không những thế về vật tư chuyên dụng, công ty cũng đã làm việc cùng một lúc với nhà máy để không bị rơi vào tình thế bị động và đứt gãy.

Trước những khó khăn về phương tiện vận chuyển, sự chậm trễ của tàu do ít container, công ty đã đầu tư xây dựng thêm 2 kho lạnh (18o) với công suất 350 tấn, đủ để không bị ngừng sản xuất và khi có lịch tàu thuận lợi sẽ xuất dồn cho khách hàng.

Với đội ngũ lao động, để không xảy ra việc ngưng sản xuất đột xuất do dịch bệnh, ngay từ đầu, công ty đã chuẩn bị điều kiện 3 tại chỗ, đồng thời, khuyến cáo công nhân hạn chế tiếp xúc bên ngoài, thực hiện đầy đủ 26 ngày công trong tháng, với việc tăng chế độ chuyên cần từ 500.000đ lên 2 triệu đồng/tháng, điều này đã giúp cho hoạt động sản xuất của công ty không bị ngưng trệ. Trong mùa vụ cao điểm thu hoạch cà phê, Đà Lạt Tự Nhiên đã huy động nguồn lực từ những lao động độ tuổi từ 45 - 50 tuổi làm công nhật không tăng ca, từ nguồn sinh viên thực tập, từ thực tập sinh của các bạn sinh viên đã tốt nghiệp chuyên ngành liên quan. Để đảm bảo cho nguồn lao động, công ty cũng đã thay đổi các chế độ hỗ trợ cao nhất cho người lao động như việc thanh toán tiền nhà trọ, ăn sáng - trưa - chiều cho tất cả công nhân với mức lương từ 7,5-8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh đó, để tránh phụ thuộc và thiếu hụt lực lượng lao động, công ty cũng đã mạnh dạn đầu tư nhiều dây chuyền bán tự động cho tất cả các phân xưởng sản xuất.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngay từ năm 2022, Công ty Đà Lạt Tự Nhiên cũng đã tổ chức nhiều cuộc họp online với đối tác và dự đoán nhu cầu đặt ra cho năm 2022 sẽ tăng từ 30 - 40% so với năm 2021, cũng như sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm để phục vụ cho hai thị trường chính là Hàn Quốc và Nhật Bản bởi sự thiếu hụt của thị trường về khoai lang. Đội ngũ kỹ thuật của Đà Lạt Tự Nhiên cũng nghiên cứu và thử nghiệm thành công dòng khoai lang nghệ giá rẻ cho nhu cầu làm rượu sake của Nhật và cho nhu cầu làm nhân bánh của hai tập đoàn bánh lớn nhất Hàn Quốc với số lượng lên đến 10.000 tấn. Ông Nguyễn Văn Anh thông tin: “Nếu khả thi, đây sẽ là hướng phát triển hiệu quả hỗ trợ cho nông dân Tây Nguyên trồng các giống khoai lang trên vùng đất cũ và nghèo dinh dưỡng”.

Sự thành công của Công ty Đà Lạt Tự Nhiên trong đại dịch vừa qua cũng có sự đóng góp và đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần của ngành Công thương Lâm Đồng khi kịp thời kết nối và hỗ trợ các khoản vay không tính lãi, giúp công ty triển khai hoạt động và thi công các hạng mục kho lạnh để không bị ngưng sản xuất và vượt ngưỡng tồn kho.

Nói theo quan điểm của Chủ tịch HĐQT Công ty Đà Lạt Tự Nhiên, đó là: “Chúng ta sẽ vượt qua khó khăn nếu có đủ quyết tâm, đoàn kết và đầu tư chiều sâu về mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, không thể thiếu được sự quan tâm, đồng hành của cơ quan chức năng, địa phương. Mọi thách thức đều sẽ biến thành cơ hội”.

LINH ĐAN