Xuất khẩu đạt 146,24 triệu USD

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, trong 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 146,24 triệu USD, tăng 21,62% so với cùng kỳ năm trước và đạt 17,94% kế hoạch năm 2022. Cụ thể, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như: Alumin và hydroxit nhôm ước đạt 103,06 ngàn tấn, đạt giá trị 41,17 triệu USD, giảm 18,28% về lượng nhưng tăng 10,55% về giá trị so với cùng kỳ; cà phê nhân lũy kế sản lượng xuất khẩu đạt 12,06 ngàn tấn, ước đạt giá trị 21,92 triệu USD, tăng 91,02% về lượng và 68,49% về giá trị so với cùng kỳ; chè chế biến đạt sản lượng xuất khẩu 1,08 ngàn tấn, ước đạt giá trị 2,1 triệu USD, tăng 22,39% về lượng nhưng giảm 3,23% về giá trị so với cùng kỳ; mặt hàng rau quả đạt 4,39 ngàn tấn, ước đạt giá trị 9,76 triệu USD, giảm 9,9% về lượng nhưng tăng 14,15% về giá trị so với cùng kỳ…

HOÀNG SA