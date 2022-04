Có 964 dự án đầu tư còn hiệu lực

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 964 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký khoảng 126.375 tỷ đồng, tổng diện tích là 66.92 ha. Trong đó, 606 dự án đã hoàn thành, 205 dự án đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản với tổng vốn đăng ký là 56.168 tỷ đồng, 153 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư với tổng vốn đăng ký là 18.879 tỷ đồng.

Luật Đầu tư 2020 có nhiều thay đổi về chủ trương, trình tự thực hiện, thẩm quyền so với Luật Đầu tư 2014, quy định chặt chẽ hơn về điều kiện, yêu cầu để cấp chủ trương đầu tư. Công tác thu hút đầu tư vì thế có nhiều đổi mới, tập trung vào lựa chọn nhà đầu tư mạnh, có tiềm lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, do thiếu quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, nên mặc dù đã có nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm như Novaland, TDH Ecoland, FLC, Hưng Thịnh… đề xuất dự án, nhưng trong năm 2021, chỉ có 19 dự án được quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 15 dự án so với cùng kỳ), vốn đăng ký khoảng 1.572 tỷ đồng (giảm 50% so với cùng kỳ). Trong 3 tháng đầu năm 2022, có 3 dự án được quyết định chủ trương đầu tư với số vốn đăng ký 401,46 tỷ đồng.

NGUYỄN NGHĨA