Đà Lạt: Tạo động lực thúc đẩy thành phố phát triển

Đà Lạt trong nhiều năm nay luôn quan tâm, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thông qua nhiều hình thức phong phú, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương ổn định và phát triển.

Tuyên dương các tổ chức, cá nhân xuất sắc tại lễ tổng kết Hội thi “Xanh - sạch - đẹp” lần thứ 16 năm 2021 do thành phố Đà Lạt tổ chức

UBND thành phố Đà Lạt xác định, công tác thi đua, khen thưởng là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành và người dân toàn thành phố. Để mọi người đều có thể tham gia hưởng ứng, các nội dung phát động thi đua luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp khả năng của mỗi đối tượng tham gia thi đua.

Trong năm 2021 vừa qua, Đà Lạt đã phát động thi đua thường xuyên ngay từ đầu năm và 8 đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, tỉnh và thành phố. Thành phố cũng triển khai các phong trào thi đua chuyên đề, huy động sự tham gia của toàn xã hội trong các nhiệm vụ đột xuất, trọng tâm của thành phố.

Cùng với việc hưởng ứng phát động các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và tỉnh Lâm Đồng, nhiều phong trào thi đua đã được Đà Lạt triển khai rộng khắp trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp người dân của thành phố; công tác khen thưởng thực hiện theo đúng quy định, kịp thời và chính xác; nhiều mô hình, nhân tố điển hình tiên tiến được phổ biến, nhân rộng, là những nhân tố góp phần quan trọng tạo ra sự đột phá về tăng năng suất, chất lượng lao động xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống thúc đẩy sự tăng tốc phát triển của địa phương.

Chính vì vậy, dù đại dịch COVID-19 đã có những tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội trong nước nói chung và cả tỉnh nói riêng, tuy nhiên, Đà Lạt trong năm 2021 đã đạt được những con số đầy tích cực. Cụ thể, giá trị sản xuất (GO) theo giá so sánh bình quân năm 2021 tăng 5,8%/năm (kế hoạch 6,09%); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 84,44 triệu USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 14.044 tỷ đồng; lượng khách du lịch đến Đà Lạt đạt 1, 97 triệu lượt khách; thu ngân sách Nhà nước đạt 1.403,5 tỷ đồng, đạt 97% KH và bằng 92% so với năm 2020...

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, thành phố đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ đối với đối tượng chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công, đảm bảo an sinh xã hội. Trong dịp Tết Nguyên đán 2021, thành phố đã chi trợ cấp đối với 1.643 người có công và thân nhân người có công với cách mạng với tổng số tiền 968,9 triệu đồng; chi cho 5.054 người là đối tượng hưởng trợ cấp tại phường, xã với tổng số tiền là trên 2 tỷ đồng...

Trong phòng, chống dịch bệnh COVID -19, thành phố đã lập và kiện toàn 646 tổ COVID cộng đồng, triển khai mô hình tự quản bảo vệ vùng xanh tại 191 khu dân cư và tại 35 doanh nghiệp, 12 hợp tác xã, cơ sở kinh doanh nông sản, chợ nông sản; hỗ trợ cho các khu cách ly, các bếp ăn, các hộ gia đình khó khăn, các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID -19 và hỗ trợ cho các địa phương lân cận với tổng giá trị 8,3 tỷ đồng.

Các cơ sở tôn giáo trên địa bàn trong năm 2021 cũng đồng hành cùng chính quyền tổ chức quyên góp hơn 18.000 tấn rau, củ, quả, nhu yếu phẩm... ủng hộ các đơn vị, bệnh viện dã chiến ở TP Hồ Chí Minh với tổng giá trị 15,6 tỷ đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, thành phố đã phát huy những thuận lợi, các thế mạnh của địa phương để tổ chức thực hiện tốt chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới với phong trào thi đua “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, đặc biệt, phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, tạo động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phát triển về kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng xã văn hóa nông thôn mới...

Trong năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Đà Lạt vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba do có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, cũng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2019; các xã Xuân Thọ, Xuân Trường và Trạm Hành được UBND tỉnh Lâm Đồng công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Trong năm qua, thành phố đã tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với 64 tập thể và 118 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID -19; 26 cá nhân có thành tích đột xuất trong phong trào Phòng, chống tội phạm; 2 tập thể và 22 cá nhân có thành tích trong phong trào Phòng, chống tội phạm về ma túy; 2 cá nhân có hành động, cử chỉ đẹp trong đời sống xã hội; 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt; 8 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào Thi đua quyết thắng.

Trong năm 2022 này, UBND thành phố Đà Lạt cho biết sẽ tiếp tục phát động các phong trào thi đua trên địa bàn, tạo động lực quan trọng để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy thành phố ngày càng phát triển. Thành phố cũng tiếp tục phát huy phong cách con người Đà Lạt “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách”, hướng đến xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố du lịch sinh thái, thông minh, văn minh, thân thiện, phát triển toàn diện và là điểm đến yêu thích của du khách trong nước và quốc tế.

VIẾT TRỌNG