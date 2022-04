Đức Trọng đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Đến cuối tháng 3/2022, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Trọng khá chậm, chỉ đạt 8% kế hoạch vốn. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huyện Đức Trọng đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện.

Công viên Hiệp Thạnh - một trong những công trình trọng điểm của huyện Đức Trọng, dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 7/2022

Theo UBND huyện Đức Trọng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 phân bổ do huyện quản lý là 472 tỷ 790 triệu đồng, đến ngày 31/3/2022, lũy kế khối lượng thực hiện đạt khoảng 132.625 triệu đồng và số kinh phí giải ngân 39.099 triệu đồng, đạt 8% kế hoạch vốn.

Như vậy, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trong 3 tháng đầu năm còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp, chủ yếu tập trung ở các công trình chuyển tiếp, kế hoạch vốn chuyển tiếp chiếm khoảng 77% kế hoạch vốn phân bổ.

Nguyên nhân triển khai vốn đầu tư công chậm là do một số công trình chuyển tiếp đã được bố trí vốn dứt điểm đang giải quyết xử lý kỹ thuật phát sinh, điều chỉnh bổ sung hạng mục đầu tư từ giai đoạn đề xuất chủ trương đầu tư, tham mưu xử lý và điều chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật nên chưa có khối lượng giải ngân trong năm 2022. Ngoài ra, một số công trình chuyển tiếp đang gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đối với các công trình chuyển tiếp đã có khối lượng thi công thì đến nay chủ đầu tư đang hoàn tất thủ tục nghiệm thu khối lượng hoàn thành từng giai đoạn làm cơ sở giải ngân kế hoạch vốn. Tiến độ hoàn tất thủ tục đầu tư của các công trình khởi công mới còn quá chậm, đặc biệt là các công trình phân bổ từ nguồn vốn ngân sách huyện. Đối với tiến độ thực hiện chương trình Xây dựng nông thôn mới, đến nay, một số xã đã hoàn tất phê duyệt dự toán và đang triển khai thu kinh phí đối ứng. Tuy nhiên, qua khảo sát, một số xã đang gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện do giá một số loại vật liệu biến động, vượt so với dự toán được phân bổ.

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Nguyễn Văn Cường đã giao thủ trưởng phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn Liên Nghĩa tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 (được chuyển nguồn sang) và vốn đầu tư công năm 2022, phấn đấu với mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao kế hoạch của năm.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của mình; kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đảm bảo chất lượng theo quy định; khẩn trương xử lý hoặc đề xuất xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư của các dự án.

Tập trung triển khai quyết liệt và tăng cường hơn nữa công tác phối kết hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhằm sớm hoàn thành, bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư triển khai và thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Mặt khác, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo các mốc thời gian cụ thể sau: hết tháng 4/2022 đạt từ 20% trở lên; hết tháng 5/2022 đạt từ 40% trở lên; hết tháng 6/2022 đạt từ 50% trở lên; hết tháng 7/2022 đạt từ 55% trở lên; hết tháng 8/2022 đạt từ 60% trở lên; hết tháng 9/2022 đạt từ 65% trở lên; hết tháng 10/2022 đạt 70% trở lên; hết tháng 11/2022 đạt 80% trở lên; hết tháng 12/2022 đạt từ 92% trở lên và hết tháng 1/2023 đạt 100%.

Giao Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và chủ đầu tư kiểm tra, rà soát tiến độ thực hiện của các công trình để tổng hợp, báo cáo UBND huyện; đồng thời, xem xét điều chuyển kế hoạch vốn theo các mốc thời gian sau: Giải ngân 100% kế hoạch vốn kéo dài của năm 2021 sang năm 2022 trong quý II năm 2022. Trước ngày 30/6/2022, rà soát, lập danh mục các công trình chưa khởi công, chưa lập thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước các cấp, tiến độ thi công chậm (khối lượng thực hiện không đạt trên 50% so với số vốn được bố trí cho dự án chuyển tiếp hoặc đạt trên 30% so với số vốn được bố trí cho dự án khởi công mới) tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh, UBND huyện điều chuyển vốn cho những công trình khác có tỷ lệ giải ngân cao, thiếu vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành.

Trước ngày 30/9/2022, rà soát, lập danh mục các dự án chưa khởi công, chưa lập thủ tục thanh toán tại Kho bạc Nhà nước các cấp, tiến độ thi công chậm (khối lượng thực hiện không đạt trên 50% so với số vốn đã bố trí cho công trình) tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, UBND huyện không bố trí kế hoạch vốn năm sau, đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra tình trạng chậm trễ tiến độ thực hiện và giải ngân.

Cùng đó, đẩy nhanh công tác triển khai, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư dự án sớm triển khai các bước tiếp theo của các dự án khởi công mới và các dự án thuộc danh mục bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

NHẬT MINH