Đức Trọng: Tập trung đầu tư, nâng cấp hạ tầng lưới điện nông thôn

Những năm qua, Điện lực Đức Trọng đã xây dựng các phương án và triển khai thực hiện đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Nhờ có hệ thống điện hạ áp kéo về tận nơi sản xuất, nông dân Đức Trọng đã đưa công nghệ 4.0 vào trồng và chăm sóc cây trồng

Ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Điện lực Đức Trọng cho biết: Để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục, những năm qua, Điện lực Đức Trọng đã nỗ lực rất nhiều trong việc phát triển nguồn lưới điện và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện thông qua hai chương trình lớn là điện khí hóa nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Điện lực Đức Trọng đang quản lý và vận hành hệ thống lưới điện hơn 564,5 km đường dây trung thế, hơn 601 km đường dây hạ thế, 1.408 trạm biến áp với tổng dung lượng là 207.068 kVA. Trong năm 2021, tổng sản lượng điện nhận lưới toàn huyện đạt gần 260 triệu kWh, tăng 8,35% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng điện thương phẩm ước đạt gần 240 triệu kWh, bằng 101,8% so với kế hoạch công ty giao và tăng 6.93% so với thực hiện năm 2020.

Ngoài ra, Điện lực Đức Trọng đã phối hợp với Công ty Điện lực Lâm Đồng lập phương án và giám sát công trình đầu tư xây dựng năm 2021 với tổng giá trị là 33,2 tỷ đồng. Cụ thể: Đầu tư phát triển lưới điện phân phối huyện Đức Trọng với khối lượng xây dựng mới 8,8 km đường dây hạ thế ABC 4x95 đã thi công hoàn thành đưa vào sử dụng; công trình xóa hộ câu phụ với khối lượng xây dựng mới đường dây trung thế 2,2 km và xây dựng mới 4 TBA với công suất 400 kVA, đã hoàn thành đưa vào sử dụng; đang tiến hành thi công công trình cấy trạm, cải tạo lưới điện với khối lượng xây dựng mới 3.120 m đường dây trung thế 3 pha, 8.700 m đường dây trung thế 1 pha, 10 trạm biến áp 3 pha 160 kVA, 26 trạm biến áp 3 pha 3x50 kVA, 22 trạm biến áp 1 pha 1x50 kVA; đang thực hiện thi công xây dựng mới phát tuyến 22 kV trạm 110 kV Đức Trọng với tổng chiều dài 17,6 km.

Theo ông Nguyễn Thành Nhân, xác định điện là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Điện lực Đức Trọng luôn chú trọng mở rộng hệ thống điện, từng bước nâng cao chất lượng điện năng và chất lượng dịch vụ khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt là đầu tư phát triển hệ thống lưới điện hạ áp của Đức Trọng ngày càng mở rộng, đáp ứng nhu cầu sản xuất của nông dân nhất là các xã vùng sâu, vùng xa và các khu vực chuyên canh nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa.

Về hiện trạng lưới điện hiện hữu, đến nay, tại các xã và thị trấn trên địa bàn huyện Đức Trọng đều đã đạt tiêu chí về điện; 100% các thôn, buôn đã được ngành điện kéo điện về tận nơi, với tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn, đạt bình quân trên 99,5%. Riêng trong năm 2021, đơn vị đã phát triển được thêm 2.829 khách hàng, nâng tổng số khách hàng trên toàn huyện lên 69.992 khách hàng; trong đó, có 59.172 khách hàng sinh hoạt và 10.832 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt.

Cùng với công tác đầu tư, sửa chữa lưới điện, nhằm hiện đại hóa hệ thống lưới điện nông thôn, Điện lực Đức Trọng còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Hiện, đơn vị đã và đang áp dụng hóa đơn tiền điện điện tử; tiếp tục đồng bộ các hình thức thanh toán tiền điện điện tử như: Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thẻ ATM, website, mobile banking, internet banking... Đặc biệt, triển khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa và hệ thống thu thập dữ liệu giám sát từ xa, nhằm từng bước hiện đại phương thức ghi chỉ số công tơ và giám sát các thông số vận hành lưới điện; tiếp tục lắp đặt các thiết bị báo sự cố trên đường dây; lắp đặt thiết bị giám sát đóng cắt từ xa tại các máy cắt Recloser trên lưới điện...

Ngoài ra, đơn vị còn đầu tư camera nhiệt, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, phát hiện chính xác các điểm phát nhiệt trên lưới điện để nhanh chóng xử lý, giảm sự cố. Qua đó, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy trong quá trình cấp điện và bảo đảm an toàn cho cả hệ thống; giảm thời gian xử lý sự cố một cách an toàn, nhất là tại các khu vực nông thôn, xa trung tâm.

“Hiện nay, Đức Trọng là địa phương đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vì vậy, hệ thống lưới điện cũng cần phải được quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển khi phụ tải ngày một tăng cao. Bên cạnh đó, Điện lực Đức Trọng cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì, sửa chữa và khắc phục sự cố, nhất là trong những tháng cao điểm sử dụng điện để người dân được sử dụng điện ổn định, an toàn, hiệu quả”, ông Nhân cho hay.

