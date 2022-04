Giá kén tằm đạt đỉnh: 240 ngàn đồng/kg

Thông tin từ Hội Nông dân huyện Lâm Hà cho biết, nhiều ngày nay, giá kén tằm đạt đỉnh, lập kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây với mức 240 ngàn đồng/kg. Giá kén được thu mua tại khu vực Nam Ban và Tân Hà là cao nhất, giá kén tại các địa phương khác trong tỉnh giảm từ 5-15 ngàn đồng/kg. Ngành Nông nghiệp các địa phương liên tục hỗ trợ nông dân tăng sản lượng và chất lượng kén nhằm đạt thu nhập tốt nhất trên diện tích dâu đang có.

Giá kén cao là do thị trường xuất khẩu bùng nổ. Sau thời gian dài ngành Tơ lụa thế giới đình trệ do đại dịch COVID-19, hiện sản xuất đã phục hồi và nhu cầu tơ se tăng mạnh. Đại diện một công ty chuyên sản xuất tơ se cho biết, giá tơ se Việt Nam trên thị trường hiện đang xấp xỉ ở mức 80-85 USD/kg, cao hơn nhiều so với mức 65 USD/kg bình quân trước đó. Tơ Việt được các nhà nhập khẩu Ấn Độ, Trung Quốc ưa chuộng; đồng thời, thị trường trong nước cũng tăng nhu cầu sử dụng vải có nguồn gốc tơ tằm.

Được biết, Lâm Đồng hiện có xấp xỉ 10 ngàn ha trồng dâu phục vụ nuôi tằm với hàng chục ngàn nông dân canh tác. Lâm Đồng cũng là địa phương xuất khẩu tơ se lớn nhất Việt Nam với giá trị ước chừng 9-10 triệu USD/năm.

DIỆP QUỲNH