Giá kén tằm tăng lập đỉnh

Hiện nay, giá kén tằm tại các địa phương đang được thu mua với giá cao lập đỉnh ở mức 240 ngàn đồng/kg tại huyện Lâm Hà và là mức giá cao nhất trong vài năm trở lại đây.

Theo đó, giá kén tại huyện Lâm Hà thường được thu mua giá cao nhất so với các địa phương khác do chất lượng, sản lượng tơ đạt cao do điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Giá kén tại các địa phương khác trong tỉnh như Bảo Lộc, Di Linh, Đạ Tẻh, Cát Tiên được thu mua thấp hơn từ 5 đến 30 nghìn đồng/kg.

Được biết, giá kén cao là do thị trường xuất khẩu đang khan hiếm, nhu cầu tơ se tăng mạnh sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

T.T.HIỀN