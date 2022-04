Hiệp Thạnh nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới

Qua 6 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng đã hoàn thành 14/14 tiêu chí. Diện mạo nông thôn có nhiều thay đổi vượt bậc, kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập của người dân được nâng cao; truyền thống văn hóa được gìn giữ và phát huy; chất lượng giáo dục, y tế được đảm bảo; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, giúp người dân thụ hưởng cuộc sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần.

Toàn bộ hệ thống đường giao thông trên địa bàn đều được đảm bảo theo tiêu chuẩn NTM

Một trong những kết quả nổi bật trong xây dựng NTM nâng cao của xã Hiệp Thạnh là toàn bộ hệ thống đường giao thông trên địa bàn được đảm bảo theo tiêu chuẩn NTM, trong đó, có 24 km đường trục thôn, liên thôn được bê tông hóa, nhựa hóa; 49/60 km đường ngõ, xóm được bê tông xi măng, đạt 81,6%, còn lại là đường cấp phối đảm bảo 100% cứng hóa và không lầy lội vào mùa mưa.

Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư, chợ Finôm có diện tích 1.876 m2 với 189 quầy sạp kinh doanh các mặt hàng và thực phẩm tươi sống; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ luôn được thực hiện nghiêm túc.

Về nhà ở nông thôn, được chỉnh trang xây dựng kiên cố, đảm bảo nơi ở và sinh hoạt an toàn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ thụ hưởng của người dân. Trong 3 năm qua, Nhân dân trên địa bàn xã Hiệp Thạnh đã đầu tư xây dựng mới trên 500 căn nhà, cùng với đó là sửa chữa, chỉnh trang lại nhà cửa, khuôn viên, đảm bảo an toàn, mỹ quan. Đến nay, không còn hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Ông Phan Quang Thạnh - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, cho biết: “Các chủ trương, chính sách và cách thức tiến hành xây dựng NTM nâng cao đã được Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã triển khai, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân với nhiều nội dung phong phú, sáng tạo về hình thức, giúp cho đoàn viên, hội viên và người dân hiểu rõ và tự giác tham gia đóng góp công sức, tiền của trong quá trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu tại địa phương”.

Song song với xây dựng cơ sở hạ tầng, đời sống văn hóa, xã Hiệp Thạnh cũng xác định phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân - đây là nội dung cốt lõi trong xây dựng NTM nâng cao. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, trên 90% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được cơ giới hóa từ khâu làm đất, gieo trồng, thu hoạch, tạo thành vùng chuyên canh sản xuất hoa, rau, củ. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất được mở rộng với 662 ha, trong đó diện tích nhà lưới là 11,8 ha, nhà kính 43,7 ha. Bình quân thu nhập đạt từ 360 đến 380 triệu đồng/ha/năm, một số diện tích cho thu nhập từ 800 đến 900 triệu đồng/ha/năm.

Trên lĩnh vực giáo dục, xã Hiệp Thạnh có 5/6 trường đạt chuẩn Quốc gia, chất lượng giáo dục được nâng cao theo hướng toàn diện; tỷ lệ học sinh khá, giỏi năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2021, Hiệp Thạnh có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 5/5 thôn đều có các câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ; nhà văn hóa xã và các thôn được trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, đáp ứng việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và phục vụ việc sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân...

Nhằm đảm bảo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, xã Hiệp Thạnh đã phát động Nhân dân trồng cây bóng mát, trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường, nhà văn hóa, nhà bia liệt sỹ và trụ sở các cơ quan, đơn vị. Qua hoạt động này, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng nâng cao, tạo thành phong trào thường xuyên với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã.

Xác định việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng làm cơ sở cho việc phát triển kinh tế - xã hội, trong những năm qua, xã Hiệp Thạnh đã triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”, mở rộng các mô hình tự quản và phát huy vai trò nồng cốt của mọi người dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhờ đó, tình hình vi phạm pháp luật và tội phạm được hạn chế, không để xảy ra các vụ trọng án.

Với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn và sự tham gia nhiệt tình của Nhân dân địa phương, bộ mặt NTM trên địa bàn xã Hiệp Thạnh đã và đang khởi sắc. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; Nhân dân trong xã luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực các phong trào ở địa phương, nhất là phong trào xây dựng xã NTM nâng cao.

NHẬT MINH