Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Bảo Lộc đạt tổng dư nợ hơn 413 tỷ đồng

(LĐ online) - Chiều 8/4, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Bảo Lộc cho biết: Trong Quý 1 năm 2022, hoạt động tín dụng chính sách của đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Hoạt động giao dịch các chương trình tín dụng chính sách tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Bảo Lộc.

Tính đến hết Quý 1, tổng nguồn vốn đạt hơn 414 tỷ đồng, tăng 29,5 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt hơn 80,2 tỷ đồng, tăng 15,8 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là hơn 39,5 tỷ đồng, tăng 9,9 tỷ đồng so với đầu năm.

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của tình hình thế giới và dịch Covid -19 tác động, song doanh số cho vay trong Quý 1 của đơn vị đạt hơn 50 tỷ đồng/823 khách hàng. Doanh số thu nợ trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 22,2 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng dự nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn TP Bảo Lộc đến ngày 31/3 đạt hơn 413,4 tỷ đồng, tăng hơn 27,8 tỷ đồng so với đầu năm 2022.

Về kết quả cho vay đối với nguồn vốn nhận ủy thác, tổng dự nợ cho vay đạt hơn 16,2 tỷ đồng/270 hộ. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm là 228 hộ, với tổng nguồn vốn hơn 12,6 tỷ đồng; cho hộ có thu nhập trung bình vay là 2,5 tỷ đồng/41 hộ và cho vay hộ nghèo là 50 triệu đồng/1 hộ.

Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và có khả năng trả nợ khi đến hạn. Hiện tại, nợ quá hạn là 284 triệu đồng, chiếm 0,07% tổng dư nợ và nợ khoanh là 35 triệu đồng, chiếm 0,01%.

Đối với chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, có 229/234 tổ xếp loại tốt, 4 tổ xếp loại khá và 1 tổ xếp loại trung bình.

Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Bảo Lộc, hiện tại, đơn vị đang tiếp nhận hồ sơ của hơn 1.000 khách hàng là lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do các phường, xã giới thiệu có nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, với số tiền đề nghị vay khoảng 70 tỷ đồng. Hiện tại, đơn vị đang triển khai các hồ sơ, thủ tục để giải ngân trong Quý 2 năm 2022.

KHÁNH PHÚC