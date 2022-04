Quý I, thu hồi hơn 582,2 tỷ đồng tiền thuế nợ

Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong quý I năm 2022 đã thu hồi 582,2 tỷ đồng tiền thuế nợ; trong đó, thu được 484,7 tỷ đồng, đạt 66% số tiền thuế nợ có khả năng thu năm 2021 chuyển sang.

Tổng số tiền thuế nợ do ngành Thuế quản lý ước đến thời điểm 31/3/2022 (không bao gồm các khoản tiền thuế nợ cơ quan quản lý thuế đã ban hành quyết định khoanh nợ, thông báo chấp hành không tính tiền chậm nộp và tiền thuế đang chờ điều chỉnh) là 590,2 tỷ đồng, giảm 110,4 tỷ đồng (-16%) so cùng kỳ năm 2021, giảm 340,8 tỷ đồng (-37%) so thời điểm 31/12/2021; tỷ lệ tổng nợ ở mức 5,7%, thấp hơn 2,3% so chỉ tiêu giao. Trong đó, tổng nợ thuế, phí là 242,2 tỷ đồng, tỷ lệ tổng nợ về thuế, phí ở mức 2,3% thấp hơn 2,7% so chỉ tiêu giao năm 2022 tại Văn bản số 565/CTLĐO-QLN ngày 10/2/2022.

Bên cạnh đó, xử lý nợ thuế theo Nghị quyết số 94 của Quốc hội: Toàn ngành Thuế Lâm Đồng lũy kế đến 31/3/2022 đã được khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với số tiền là 343,1 tỷ đồng, đạt 97,6% (343,1 tỷ/351,6 tỷ); trong đó, khoanh nợ là 343 tỷ, xóa nợ là 0,1 tỷ. Nếu tính cả tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đã đề nghị Tổng cục Thuế và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xem xét xóa nợ theo thẩm quyền với số tiền là 100,4 tỷ thì đạt tỷ lệ là 76% (100,4 tỷ/132 tỷ).

D.THƯƠNG