Thu 884 tỷ từ thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Trong 3 tháng đầu năm 2022, thuế Công thương nghiệp - ngoài quốc doanh (CTN-NQD) thu 884 tỷ, đạt 40% dự toán Trung ương, đạt 36% dự toán địa phương, tăng 21% so cùng kỳ, tương ứng tăng 153 tỷ.

Theo đó, lĩnh vực CTN-NQD tăng cao so cùng kỳ chủ yếu do số thu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng, nếu loại trừ số thu của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Lâm Đồng thì khoản thu này tăng 13% cùng kỳ, chủ yếu tăng từ lĩnh vực sản xuất thủy điện và truy thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Nam Hà Nội; các lĩnh vực khác, nhất là dịch vụ, du lịch, ăn uống, thương mại, xây dựng, vận tải... do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, dẫn đến số thuế phải nộp giảm hoặc tăng không đáng kể so cùng kỳ .

Ngoài ra, do thực hiện chính sách giảm 2% thuế GTGT cũng làm giảm số thu từ lĩnh vực này, tổng số thuế GTGT đã giảm 2% trong quý I/2022 là 181,3 tỷ.

D.THƯƠNG