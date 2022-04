Thu ngân sách nhà nước Quý 1 vượt tiến độ

(LĐ online) - Sáng 6/4, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) Quý I/2022 và triển khai công tác thu Quý II/2022. Chủ trì hội nghị có ông Trần Phương - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cùng các đầu cầu Chi cục thuế khu vực các huyện, thành phố.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại hội nghị

Kết quả tổng thu NSNN trong Quý I năm 2022 đạt kết quả vượt tiến độ đề ra với 3.776,2 tỷ, đạt 39% dự toán trung ương, đạt 34% dự toán địa phương và bằng 115% so cùng kỳ. Trong đó: Thu thuế, phí 2.554,4 tỷ, đạt 46% dự toán trung ương, đạt 41% dự toán địa phương và bằng 134% so cùng kỳ; thu từ đất, nhà 667,3 tỷ, đạt 29% dự toán trung ương, đạt 25% dự toán địa phương, bằng 123% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 84,4 tỷ, đạt 32% dự toán trung ương, đạt 27% dự toán địa phương, bằng 148% so cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 379,1 tỷ, đạt 29% dự toán trung ương và địa phương, bằng 54% so cùng kỳ.

Theo đánh giá, triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng từng bước đi vào ổn định và dần phục hồi trở sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên, sự xuất hiện của biến chủng mới Omicron, với tốc độ lây nhiễm nhanh và mạnh đã xuất hiện hầu hết ở các nước trên thế giới, tiếp tục tác động đến đà phục hồi của nền kinh tế. Việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án đường cao tốc Dầu Giây - Bảo Lộc đã làm cho thị trường chuyển nhượng bất động sản tiếp tục sôi động, nhất là tại các địa bàn TP Bảo Lộc, huyện Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà…

Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nộp thuế trên địa bàn và sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đã được Cục thuế đề ra ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, ngành thuế đã đạt được những kết quả quan trọng. Thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 đã vượt tiến độ đề ra, công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu trực tuyến Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

Hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá lại những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2022 như: Một số nội dung công việc được giao tiến độ giải quyết còn chậm, nhất là việc xử lý các hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất, việc tham mưu ban hành kế hoạch chuyên đề quản lý thuế đối với thương mại điện tử, chuyển nhượng vốn và dự án; tiến độ thu tiền sử dụng đất còn chậm, Quý I/2022 chỉ mới thu được 20% dự toán năm 2022; ước thu hàng tháng chưa sát với thực tế thực hiện, còn chênh lệch lớn giữa kết quả thu so với số ước của các đơn vị.

Ở Quý II/2022, ngành thuế phấn đấu NSNN trong 6 tháng đầu năm 2022 trên từng địa bàn và toàn tỉnh đạt từ 60% dự toán năm trở lên; trong đó, thu từ thuế phí phấn đấu đạt 63% dự toán năm. Như vậy, tổng thu ngân sách nhà nước phải thu trong Quý II/2022 là 2.825 tỷ; lũy kế 6 tháng thu 6.600 tỷ, đạt 60% dự toán năm; trong đó, thuế phí thu trong Quý II/2022 là 1.445 tỷ; lũy kế 6 tháng thu 4.000 tỷ, đạt 63% dự toán năm.

Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, ông Trần Phương- Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong Quý II: Xác định những lĩnh vực còn thất thu, những tồn tại trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành quản lý thu; trong đó, tập trung các lĩnh vực chuyển nhượng bất động sản, khai thác tài nguyên khoán sản, kinh doanh xăng dầu, chuyển nhượng dự án, thương mại điện tử…; đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, không để dồn vào những tháng cuối năm; giải quyết các tồn tại trong công tác quản lý thu; tập trung quản lý chặt chẽ nguồn thu, triển khai đồng bộ các biện pháp chống thất thu, nhằm đảm bảo tính ổn định, bền vững nguồn thu.

Bên cạnh đó, tổ chức đôn đốc các đơn vị nộp báo cáo quyết toán thuế, kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, đôn đốc kịp thời số thuế còn phải nộp trên báo cáo quyết toán thuế vào ngân sách nhà nước; thực hiện kịp thời và đúng quy trình các chính sách về miễn, giảm, gia hạn, hoàn thuế, tạo điều kiện tháo gỡ những khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh hỗ trợ người nộp thuế qua điện thoại, thư điện tử, dịch vụ thuế điện tử, trả lời bằng văn bản vừa đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, giảm thời gian chi phí đi lại cho người nộp thuế nhưng vẫn đảm bảo việc hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho người nộp thuế; trả lời vướng mắc về thủ tục hành chính thuế, chính sách thuế cho người nộp thuế kịp thời, đúng hạn.

DIỄM THƯƠNG