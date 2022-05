Năm 2021, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3 dự án FDI chấm dứt hoạt động đầu tư, với tổng số vốn đầu tư là 5.129.512 USD. Đó là Dự án đầu tư “Trồng, chế biến và đóng gói xuất khẩu hoa, chè, cà phê; chăn nuôi gia súc, gia cầm Florama - Việt Nam” do Công ty TNHH Florama Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (trồng rau, hoa), vốn đầu tư đăng ký 3.946.179 USD; Dự án đầu tư “Nhà xưởng may mặc First Team Việt Nam” (hoạt động trong Khu Công nghiệp Lộc Sơn - Bảo Lộc) do Công ty TNHH May mặc First Team Việt Nam làm chủ đầu tư, hoạt động trong lĩnh vực may mặc, vốn đầu tư đăng ký 533.333 USD và Dự án “Trồng nho và sản xuất rượu vang” do Công ty TNHH Nho Đà Lạt làm chủ đầu tư với số vốn đăng ký là 650.000 USD.

PHẠM LÊ