Agribank Lâm Đồng trao tài trợ An sinh xã hội tại huyện Lạc Dương

(LĐ online) - Ngày 17/5, Agribank Lâm Đồng phối hợp với UBND huyện Lạc Dương tổ chức lễ trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo, trao tặng máy vi tính cho các trường học và tài trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Lạc Dương.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng tài trợ tại huyện Lạc Dương

Thay mặt Ban Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng, ông Nguyễn Quang Tùng - Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Lâm Đồng, cho biết: Mặc dù dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, nhưng tình hình còn rất phức tạp, chiến tranh trên thế giới giữa Nga và Ucraina khiến giá xăng dầu, giá vàng tăng, áp lực lạm phát cao… ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của ngành ngân hàng nói chung, cũng như Agribank. Tuy nhiên, bám sát những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các cấp ủy Đảng địa phương, ngân hàng cấp trên; bằng nhiều giải pháp quyết liệt đồng bộ, linh hoạt, ứng phó chủ động, phù hợp với tình hình; cùng với sự nỗ lực ,quyết tâm cố gắng của toàn thể cán bộ, người lao động, hoạt động của Agribank chi nhánh Lâm Đồng đã đạt được kết quả tốt…

Bên cạnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh, hằng năm, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng thường dành nguồn kinh phí khoảng 5 tỷ đồng để tài trợ các hoạt động an sinh xã hội. Riêng năm 2021, Agribank dành khoản kinh phí là 6,6 tỷ đồng; trong đó, tài trợ an sinh xã hội là 5,5 tỷ đồng và ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh là 1,1 tỷ đồng. Phát huy truyền thống đó, năm 2022, Agribank Lâm Đồng tiếp tục thực hiện chương trình tài trợ an sinh xã hội đến các địa phương.

Tại huyện Lạc Dương, Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng dành khoản ngân sách tài trợ cho huyện 367,5 triệu đồng, gồm: Kinh phí xây nhà tình nghĩa cho 2 hộ nghèo trên địa bàn huyện là hộ ông/bà Kon Sơ Rô Ja và Kon Sơ Ha Lâu tại xã Đa Nhim (mỗi hộ 50 triệu đồng); trao tặng 5 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học Đưng K’Nớ trị giá 67,5 triệu đồng và hỗ trợ huyện Lạc Dương 200 triệu đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Triều (giữa) tặng hoa cảm ơn Ban giám đốc Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng

Với hy vọng nguồn tài trợ này sẽ hỗ trợ một phần cho công tác giảm nghèo của huyện, hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống và góp một phần nhỏ bé cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương xây dựng huyện Lạc Dương sớm về đích nông thôn mới.

Ông Phạm Triều - Bí thư Huyện ủy huyện Lạc Dương, Chủ tịch HĐND huyện Lạc Dương cảm ơn sự hỗ trợ của Agribank chi nhánh tỉnh Lâm Đồng và Agribank huyện Lạc Dương. Ông cho biết: Trong chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện có rất nhiều chương trình cần huy động các nguồn lực tài trợ từ các tổ chức và các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh để góp phần cùng cán bộ, nhân dân huyện Lạc Dương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong những tiêu chí đó, chương trình xây dựng nhà ở, máy tính học đường, chương trình bảo hiểm y tế huyện đang cần phấn đấu.

Sự hỗ trợ của Agribank chi nhánh Lâm Đồng và Agribank huyện Lạc Dương hôm nay sẽ giúp cho huyện Lạc Dương tiếp tục có những ngôi nhà mới sạch đẹp - ấm áp hơn, trường học khang trang hơn, nhiều hộ dân được hỗ trợ tiếp tục mua thẻ bảo hiểm y tế…; giúp huyện hướng đến mục tiêu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

