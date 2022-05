Bảo Lâm: Hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

(LĐ online) - Chiều ngày 13/5, Hội Nông dân huyện Bảo Lâm và Bưu điện huyện đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa năm 2022.

Theo đó, Bưu điện huyện Bảo Lâm sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho Hội Nông dân huyện và các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) thành viên, hội viên với chính sách ưu đãi.

Hai bên hợp tác tập trung phối hợp tuyên truyền, giới thiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm như: Rà soát thông tin và đưa các hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng của các hội viên nông dân, THT, HTX lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và hệ thống bán hàng của hai bên; xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ với chính sách ưu đãi cho các cấp hội, cán bộ hội viên, nông dân; đồng thời, triển khai các chương trình truyền thông và chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn lồng ghép vào các hội nghị, tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của Hội Nông dân tỉnh và một số nội dung khác.

Các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch sẽ được lựa chọn kỹ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, chất lượng do hội viên nông dân sản xuất, ưu tiên các sản phẩm thế mạnh như cà phê, chè, bơ, sầu riêng… đã được cấp giấy chứng nhận như VietGap, GlobalGap, OCOP… Ngoài ra các điểm giới thiệu tiêu thụ nông sản an toàn cũng sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở tận dụng thế mạnh chất lượng, thương hiệu sản phẩm của nông dân và hoạt động chi nhánh tại các bưu điện ở các xã, thị trấn trên địa bàn; đồng thời, xây dựng các điểm bán hàng lưu động ở các thôn, tổ dân phố.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với mục đích hỗ trợ đưa các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, HTX, THT chi, tổ hội nghề nghiệp tham gia sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Qua đó, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế cho người nông dân. Từ đó, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên sàn thương mại điện tử; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản trong mùa thu hoạch, giúp người dân giữ giá, nâng cao giá trị của nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, tư thương buôn bán trung gian.

KHÁNH PHÚC