(LĐ online) - Chiều 25/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị biểu dương doanh nghiệp vì người lao động tiêu biểu năm 2022.

Tặng biểu trưng và hoa cho doanh nghiệp

30 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tham gia hội nghị, cùng chia sẻ các hoạt động cũng như tình cảm, sự chăm lo đối với người lao động của doanh nghiệp.

30 doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động tỉnh biểu dương bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Các doanh nghiệp đã hết sức vượt khó, sản xuất kinh doanh hiệu quả, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước. Đồng thời, xác định người lao động là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, thời gian qua, các doanh nghiệp trong tỉnh luôn đồng hành với tổ chức Công đoàn quan tâm, chăm lo cho người lao động ngày càng tốt hơn.

Ngoài việc chấp hành đúng quy định pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhiều doanh nghiệp đã cùng tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều chính sách tốt hơn cho người lao động so với quy định pháp luật như: Hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, điện thoại, tham quan, du lịch, tiền thưởng năm, tiền lương tháng thứ 13 và 14… xây dựng quan hệ lao động hài hòa, không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể hay lãn công, đình công, gây mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Không chỉ chăm lo cho người lao động, các doanh nghiệp đã đóng góp phát triển kinh tế địa phương, thực hiện công tác xã hội thiện nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh đã tích cực tham gia và thực hiện tốt các hoạt động vì cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, nhất là vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh được thụ hưởng nhiều công trình do các doanh nghiệp tài trợ và giúp đỡ.

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 8 doanh nghiệp

Các doanh nghiệp được xét chọn là những đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong số hơn 11 ngàn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Không chỉ thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, đóng góp tham gia phát triển kinh tế địa phương mà còn là những doanh nghiệp luôn đồng hành với tổ chức Công đoàn, quan tâm đến người lao động, có những chính sách đãi ngộ để thu hút, đào tạo nguồn nhân lực và “giữ chân” người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Đây chính là những điểm sáng trong xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, gắn với xây dựng văn hóa, thương hiệu của doanh nghiệp mà cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đang hướng tới và được các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức Công đoàn và xã hội đánh giá, ghi nhận.

Được biết, đây là lần đầu tiên Lâm Đồng tổ chức biểu dương doanh nghiệp vì người lao động.

D.Q