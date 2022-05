Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng: Đặt mục tiêu doanh thu 600 tỷ năm 2022

(LĐ online) - Ngày 6/5/2022, Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) tròn 40 năm thành lập và phát triển. Hành trình 40 phát triển đó đã đưa thương hiệu dược Lâm Đồng vươn tầm quốc tế, đóng góp lớn cho nền kinh tế tỉnh nhà.

Thành viên Hội đồng quản trị Ladophar tại đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Trong 40 năm qua, Ladophar mới phát triển thị trường nội địa, gần đây đã khai thác thành công thị trường Hàn Quốc. Công ty cũng đã tiếp cận các thị trường mới tại châu Âu và châu Mỹ để đạt được mục tiêu xuất khẩu sản phẩm Ladophar ra thế giới.

Ông Nguyễn Mai Long- Tổng giám đốc công ty cho biết: Năm 2021, là 1 năm đầy khó khăn cho rất nhiều doanh nghiệp hoạt động sản xuất bởi tác động của đại dịch Covid-19, riêng với Ladophar bình quân mỗi nhân viên phải nghỉ 3 tháng. Do vậy, công ty ghi nhận doanh thu đạt 161,9 tỷ đồng, giảm 36% so với 2020; lãi sau thuế 39 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 25 tỷ năm 2020.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, HĐQT công ty này đặt mục tiêu doanh thu 600 tỷ đồng, gấp 3,7 lần thực hiện năm trước. Trong đó, doanh thu thương mại 316 tỷ đồng, tăng 262%; doanh thu hàng sản xuất 284 tỷ đồng, tăng 281%. Lợi nhuận trước thuế 21,2 tỷ đồng, giảm 48%. Ngoài ra, Ladophar đang xem xét mở rộng hoạt động ra thị trường thế giới. Sản phẩm chính của công ty là từ cây actiso, ban lãnh đạo nhận thấy Việt Nam và một số khu vực ở nước ngoài có vùng trồng cây actiso tốt nên xem xét mở rộng vùng trồng ở nước ngoài như Mỹ hay Ý… Ở thị trường quốc tế mới chỉ tận dụng phần hoa của cây actiso trong khi các bộ phận khác chưa sử dụng. Ladophar kỳ vọng có thể tận dụng điều này nhằm có nguồn nguyên liệu tại chỗ giá rẻ để đầu tư sản phẩm và phân phối ra thị trường. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, doanh nghiệp dược phẩm sẽ đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, chi phí có thể lên đến 750 tỷ đồng.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Ladophar

Không chỉ dừng ở thuốc và trà, năm 2022, Ladophar giới thiệu các dòng sản phẩm hướng tới phân khúc khách hàng là trẻ em, người làm việc có cường độ cao và người lớn tuổi với nước uống thảo dược bổ sung vitamin, nước detox thanh lọc cơ thể, sâm tăng cường sinh lực… Các sản phẩm y tế, mỹ phẩm từ dược liệu như nước súc miệng thảo mộc, khẩu trang thảo dược, gel rửa tay, kem chống nắng thảo dược, mỹ phẩm từ actiso… cũng được phát triển theo tiêu chí xanh, chất lượng và bền vững. Bên cạnh các sản phẩm dược liệu, công ty sẽ phát triển các dòng sản phẩm mới gần gũi, tiện dụng hơn, thích hợp cho việc bồi bổ sức khoẻ hàng ngày như nước đóng lon, kẹo, thạch… Tập trung phát triển mạnh thương hiệu Ladophar Care và dòng sản phẩm nước giải khát tiến tới cung cấp ra thị trường sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược mang tính đột phá và cạnh tranh cao.

Do vậy, doanh nghiệp có kế hoạch tăng vốn cho Công ty TNHH MTV nước giải khát thảo dược Ladophar từ 18 tỷ đồng lên 171 tỷ đồng. Mục tiêu góp vốn thêm là để đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát. Ladopar cũng ra mắt trung tâm bảo tồn dược liệu và nghiên cứu trồng các dược liệu sạch, đáp ứng mọi tiêu chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế. Đặc biệt, Trung tâm bảo tồn Cankina tại Xuân Thọ với vai trò lưu trữ nguồn gen quý sẽ được triển khai xây dựng.

Để đáp ứng việc tăng sản lượng tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu, Ladophar sẽ di dời nhà máy sản xuất từ Ngô Quyền, TP Đà Lạt về khu công nghiệp Phú Hội huyện Đức Trọng để thuận tiện cho việc tập trung sản xuất theo dây chuyền. Công ty tiếp tục đầu tư máy móc, thiết bị, đồng thời xây dựng thêm một trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm Ladophar tại TP Hồ Chí Minh để nhân rộng sản phẩm có chất lượng trên toàn quốc. Đồng thời, Ladophar sẽ xúc tiến xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn Japan – GMP nhằm sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn Nhật Bản, mở rộng cơ hội xuất khẩu sang các quốc gia, thị trường khó tính khác.

DIỄM THƯƠNG