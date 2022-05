Di Linh: Giải ngân vốn vay cho các cơ sở mầm non tư thục phục hồi sau đại dịch Covid-19

(LĐ online) - Ngày 31/5, ông Trần Cao Cường - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Di Linh cho biết, đơn vị đang tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn vay đối với 5 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 11 ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền 400 triệu đồng.

Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã tiến hành giải ngân cho 5 cơ sở mầm non tư thục gồm: Cơ sở Mầm non tư thục Rạng đông xã Tân Châu; Trường Mầm Non tư thục Anh Vũ xã Tân Lâm; Nhóm trẻ tư thục Sơn Ca xã Liên Đầm; Nhóm trẻ Mai Vàng và Mầm non tư thục Hoa Mai xã Gung Ré mỗi cơ sở 80 triệu đồng, lãi suất 3,3%/năm; thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

Nguồn vốn vay được dùng để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Việc giải ngân vốn vay ưu đãi cho các cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ phần nào giúp các cơ sở dần ổn định và phục hồi, phát triển sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

DUY NHÃ - H.YÊN