Giống lúa ST25 ''sinh sôi'' trên vùng đất mới

Là một trong những giống lúa cho ra hạt gạo được đánh giá là ngon nhất, nhì thế giới, hai năm trở lại đây, giống lúa ST25 nhanh chóng “bén duyên”, thích ứng với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của vùng đất mới Đạ Tẻh.

Nông dân huyện Đạ Tẻh thu hoạch lúa ST25

Với mục tiêu giúp nông dân tiếp cận thành tựu khoa học kỹ thuật, thâm canh các giống lúa mới, chất lượng cao, năm 2021, Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh đã triển khai mô hình thí điểm sản xuất giống lúa mới ST25 tại xã An Nhơn. Bước đầu cho thấy, giống lúa này có khả năng thích ứng, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của huyện.

Đơn cử, với diện tích đất canh tác 0,7 ha cho năng suất cao nhất được ghi nhận đạt 7,5 tấn/ha của nông hộ Hoàng Văn Đường (Thôn 2, xã An Nhơn). Anh Đường cho hay: “Ngay khi gieo trồng, tôi bắt đầu đầu tư phân bón đảm bảo theo quy trình theo hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp và có đầu tư thêm phân hữu cơ trong quá trình canh tác. Có lẽ vì điều kiện thổ nhưỡng của huyện Đạ Tẻh thích hợp nên giống lúa ST25 sinh trưởng, phát triển rất khỏe, cứng cây. Về sâu bệnh hại thì đặc biệt yên tâm, với sâu cuốn lá nhỏ, rầy, khô vằn, bạc lá hay đạo ôn lá… giống lúa này chỉ nhiễm nhẹ, không ảnh hưởng đến năng suất. Nông dân như chúng tôi vì thế cũng an tâm và mạnh dạn trồng các loại giống lúa mới như thế này để đa dạng các loại cây trồng tại địa phương hơn”.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Nông nghiệp huyện Đạ Tẻh: Trong đợt trồng thí nghiệm vừa qua, kết quả khảo nghiệm tính thích ứng giống lúa ST25 tại xã An Nhơn cho thời gian sinh trưởng và thu hoạch trong vòng 101 ngày với sản lượng giống gieo sạ khi thí nghiệm là 140 kg/ha với năng suất đạt 6,124 tấn/ha, có giá bán 7.000 đồng/kg lúa tươi. Trong khi đó, so với giá bán cùng thời điểm của các giống lúa như ST24 chỉ 6.800 đồng/kg lúa tươi, nếp Hà Nội từ 4.200 - 4.400 đồng/kg lúa tươi, lúa tẻ OM5451, An Sinh 1399... từ 4.500 - 4.800 đồng/kg lúa tươi với năng suất khoảng 4,5 - 5,0 tấn/ha.

Ông Lưu Văn Phượng - Chủ tịch UBND xã An Nhơn cho biết: Năm 2021, xã An Nhơn được Trung tâm Nông nghiệp huyện chọn là địa phương trồng thí điểm giống lúa ST25. Trong quá trình trồng, nông dân được hỗ trợ về giống và cán bộ trung tâm sẽ là người trực tiếp đến hướng dẫn, chỉ cách trồng phù hợp để cây có thể thích ứng và cho năng suất tốt nhất. Sau quá trình chăm sóc và đến ngày thu hoạch, bước đầu địa phương ghi nhận giống ST25 sinh trưởng khá tốt, giá cả bán ra cao hơn so với các giống lúa truyền thống.

“Việc thí điểm giống lúa mới ST25 thành công sẽ góp phần thay thế một số giống lúa cũ của địa phương có năng suất và chất lượng thấp, khả năng chống chịu sâu bệnh hại kém và hiệu quả kinh tế không cao. Tuy nhiên, đối với riêng xã An Nhơn, mặc dù ST25 là giống lúa có năng suất, chất lượng cao nhưng địa phương vẫn luôn xác định nếp quýt là giống lúa thế mạnh của xã” - ông Phượng nhấn mạnh.

Còn tại xã Triệu Hải, đây là địa phương được Trung tâm Nông nghiệp huyện triển khai gieo trồng giống lúa ST25 nhiều nhất so với các xã còn lại với 113 hộ dân trong vụ Đông Xuân năm 2021 - 2022. Theo đánh giá của UBND xã Triệu Hải, mặc dù mới chỉ thu hoạch vụ đầu tiên nhưng năng suất cũng như chất lượng gạo ST25 rất tốt. Do đó, thời gian tới, xã sẽ nhân rộng mô hình, khuyến khích người dân triển khai thực hiện lúa chất lượng cao ST25. Qua đó, nhằm tăng thu nhập cũng như thay đổi cách thức trồng các loại giống lúa mới tại địa phương cho các hộ nông dân.

Năm nay, vụ Đông Xuân từ tháng 1 đến tháng 5, chương trình sản xuất giống lúa ST25 tiếp tục được mở rộng với quy mô là 82,62 ha tại một số xã trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. Trong đó, xã An Nhơn đã cho thu 24,16 ha/35 hộ với năng suất trung bình khoảng 5,2 tấn/ha, giá bán từ 5.900 - 6.000 đồng/kg lúa tươi. Ở xã Đạ Kho thu hoạch 7,83 ha/15 hộ với giá bán từ 7.000 - 7.500 đồng/kg lúa tươi và xã Triệu Hải cho thu 50,63 ha/113 hộ với năng suất cao nhất đạt 7 tấn/ha, có giá bán 6.400 đồng/kg lúa tươi. Trong khi đó, giống lúa OM5451 chỉ đạt năng suất khoảng 4,5 tấn/ha với giá thu mua là 4.200 đồng/kg.

Để phát triển giống lúa ST25 tại địa phương theo hình thức sản xuất lâu dài, vừa qua, Trung tâm tiếp tục hỗ trợ 50% giá lúa giống và 20% giá thuốc bảo vệ thực vật sinh học trên 120,6 ha giống lúa ST25 tại các xã; trong đó, An Nhơn 30 ha, Triệu Hải 50,6 ha và Đạ Kho 40 ha. Riêng vụ Hè Thu từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau, Trung tâm đã triển khai được 30,53 ha tại xã Triệu Hải, những diện tích còn lại đang phối hợp với UBND các xã để tiếp tục nhân rộng.

Cũng trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác, cấp phát quy trình hướng dẫn chăm sóc cho từng nông hộ tham gia thực hiện, trên quy trình kỹ thuật có công bố số điện thoại liên hệ của cán bộ kỹ thuật trực tiếp triển khai chương trình để giải đáp thắc mắc, đưa ra khuyến cáo kịp thời. Qua đó, Trung tâm sẽ đồng hành cùng với các hộ nông dân triển khai một cách hiệu quả trồng phổ biến giống lúa ST25 tại địa phương.

T.T.HIỀN