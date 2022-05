Khi giá kén tằm ''lên ngôi'' trở lại

Vui mừng là tâm lý chung của người trồng dâu, nuôi tằm tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong thời gian qua khi các lứa tằm bán ra ở mức cao, đồng thời, biên độ giá ổn định hơn nhiều so với những năm trước đó.

Nông dân Lâm Đồng đang mở rộng diện tích vườn dâu để đẩy mạnh phát triển nghề nuôi tằm

Theo ghi nhận những ngày cuối tháng 4, tại thị trấn Nam Ban (huyện Lâm Hà) các hộ trồng dâu nuôi tằm bán kén cho các cơ sở thu mua với giá từ 200.000 - 230.000 đồng/kg. Với mức giá trên, người dân vui mừng ví von giá kén tằm bắt đầu “lên ngôi” trở lại, cho thu nhập ổn định hơn nhiều so với một số loại cây trồng ngắn ngày khác.

Bà Trần Thị Duyên (47 tuổi, ngụ Tổ Hoàn Kiếm 1, xã Nam Hà), người dân nuôi tằm có thâm niên gần chục năm nay cho hay, khoảng gần 1 năm nay, giá kén bán ra luôn ổn định ở mức 150.000 tới 220.000 đồng/kg tuỳ thời điểm. Tại xã Nam Hà, nhiều vạt cà phê non tầm 2 năm tuổi được người dân trồng xen canh cây dâu, mở rộng diện tích để bán lá cho các hộ nuôi tằm trên địa bàn xã.

“Các năm 2018, 2019 giá kén tằm loanh quanh ở mức 60.000 tới 90.000 đồng/kg, chỉ ngang với giá thành sản xuất nên người dân cố cầm cự duy trì làm, chủ yếu lấy công làm lời. Từ tháng 8/2020 tới nay, giá kén bắt đầu biến động, cơ bản tăng trở lại khiến người dân chúng tôi rất phấn khởi, an tâm đầu tư sản xuất, mở rộng thêm diện tích cây dâu” - bà Duyên vui vẻ cho biết.

Trong khi đó, tại xã B’ Lá (huyện Bảo Lâm), ông Triệu Tiến Huy cho biết, nhiều tháng nay, hoạt động sản xuất, chăn nuôi tằm của người dân bắt đầu sôi động trở lại do giá kén thu mua ổn định ở mức 160.000 tới 180.000 đồng/kg. “Nếu giá kén ổn định, mỗi sào dâu trồng được kết hợp nuôi tằm cho thu nhập mỗi năm cao hơn 3 tới 4 lần so với trồng cây cà phê” - ông Huy nhận xét. Nhiều người dân tại đây cũng cho biết, đang tận dụng đất trống ao, hồ, ven suối bỏ không, hoặc tận dụng diện tích cà phê non để trồng dâu mở rộng, tạo thêm thu nhập giữa lúc giá kén tằm tăng trở lại.

Hiện, giá kén tùy từng địa phương giao động từ 195.000 - 230.000 đồng/kg

Tại địa bàn huyện Di Linh, ông Đặng Văn Khá - Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thông tin, khoảng vài tháng qua, giá kén tằm trên địa bàn huyện thương lái thu mua giao động từ 190.000 đồng/kg tới trên 200.000 đồng/kg. Hiện nay, trên địa bàn huyện, người dân đã mở rộng thêm diện tích dâu, tằm lên khoảng 700 ha sau thời gian giảm diện tích chăn nuôi vì giá kén xuống thấp.

Tuy nhiên, theo ông Khá, hiện nay, nguyên liệu đầu vào giống tằm con hiện nay vẫn là vấn đề lớn khi người dân chỉ mua được ở các cơ sở nhỏ, trôi nổi ngoài thị trường, trong đó, chủ yếu là thị trường Trung Quốc. Việc phụ thuộc vào nguồn giống tằm như vậy cũng tiềm ẩn một số rủi ro nên ngành Nông nghiệp huyện khuyến cáo người dân cần cẩn thận khi mở rộng diện tích chăn nuôi, không nên mở rộng diện tích trồng dâu ồ ạt, đề phòng nguy cơ giá kén tăng nóng theo thị trường.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, tính đến háng 4/2022, diện tích trồng dâu tằm toàn tỉnh đạt 9.400 ha, chiếm khoảng 80% diện tích dâu cả nước. Sản lượng lá dâu đạt 195.000 tấn/năm, sản lượng kén đạt khoảng 13.105 tấn/năm, sản lượng tơ đạt 1.500 tấn/năm và có khoảng 15.000 hộ trồng dâu, nuôi tằm. Lâm Đồng hiện có 60 tổ hợp tác, tổ hợp tác trồng dâu, nuôi tằm và 5 làng nghề trồng dâu nuôi tằm. Nghề trồng dâu nuôi tằm tập trung tại một số địa phương như: Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh, Bảo Lộc, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Dự kiến đến năm 2023, Lâm Đồng đạt 10.000 ha dâu tằm với sản lượng kén dự kiến từ 14 tới 14,5 nghìn tấn.

Bà con phấn khởi chuẩn bị thu kén tằm trắng

Theo thống kê giá kén giữa năm 2021, tại địa phương chỉ ở vào khoảng 115.000 đến 130.000 đồng/kg và đến tháng 10/2021 thì bắt đầu tăng lên 135.000 đến 155.000 đồng/kg. Đến thời điểm này thì tiếp tục tăng và đạt ngưỡng từ 195.000 - 230.000 đồng/kg tuỳ chất lượng kén tằm của từng địa phương.

Ông Phạm Phi Long, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lâm Đồng cho biết, hiện nay, giá thành sản xuất dâu tằm ở địa phương nằm ở ngưỡng 80.000 - 90.000 đồng/kg kén. Do vậy, với mức giá như hiện nay, người trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh thu lãi khoảng 100.000 đến 120.000 đồng/kg kén.

“Nguyên nhân giá kén tăng cao thời gian gần đây là do sản lượng kén giảm nhiều, trong khi nhu cầu tiêu thụ tơ thế giới tăng cao. Hiện, ngành Tơ lụa Việt Nam được các nhà nhập khẩu Ấn Độ, Trung Quốc ưa chuộng” - ông Long nhận định. Để chủ động sản xuất dâu tằm tơ trong thời gian tới, ông Long cho biết ngành Nông nghiệp tỉnh khuyến cáo người dân khi đầu tư, chăm sóc dâu để tăng năng suất cần đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất dâu tằm. Cùng với đó là chuyển đổi diện tích dâu kém hiệu quả sang trồng các giống dâu mới năng suất, chất lượng tốt, có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu của tỉnh.

Đặc biệt, người dân tăng cường liên kết với các đơn vị thu mua kén, cơ sở ươm giống tằm nhằm giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm kén tằm. Hiện nay, ngành Nông nghiệp của tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện tốt Đề án phát triển bền vững ngành Dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019 - 2023 và tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tìm nguồn giống tằm nhập chính ngạch để tránh rủi ro ở khâu đầu vào nguyên liệu.

