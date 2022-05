Quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh

Lâm Đồng đã và đang bắt tay vào thực hiện các chương trình phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch với quyết tâm cao nhất.

Phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động toàn diện đến nền kinh tế cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội và khả năng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và cả giai đoạn 2021 - 2025. Trước tình hình đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình. Đây là chủ trương lớn nhằm góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, không lỡ nhịp với tiến trình phục hồi kinh tế toàn cầu, đồng thời, tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, sức cạnh tranh, năng lực nội tại và tính tự chủ trong trung và dài hạn.

Nghị quyết số 11 và Nghị quyết số 43 của Trung ương là khung xương sống, là “kim chỉ nam” cho các địa phương triển khai thực hiện với đặc thù. Trên cơ sở hai nghị quyết trên, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể với quan điểm nhất quán vận dụng sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, đẩy nhanh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp chặt chẽ, hài hoà, hiệu quả các chính sách tài khoá, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác; kiểm soát chặt chẽ lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, hướng tới nâng cao năng lực chống chịu của nền kinh tế để nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhanh và bền vững.

Theo đó, Lâm Đồng xác địch mục tiêu tận dụng cơ hội, thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là các động lực tạo tăng trưởng, giá trị gia tăng cao, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng. Giữ vững ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu của năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo chủ động, kịp thời, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân phục hồi sản xuất kinh doanh; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nền bởi dịch bệnh, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Lâm Đồng đã và đang bắt tay thực hiện chương trình phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch với 5 nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh: Các chương trình phòng, chống dịch được triển khai kịp thời và phù hợp hiệu quả, đảm bảo lộ trình thực hiện mở cửa lại các ngành Du lịch, Dịch vụ, Vận tải... Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động trong ứng phó với biến thể Omicron và các biến thể mới. Trong đó, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh vẫn là giải pháp trọng tâm, xuyên suốt. Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn và đúng tiến độ. Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm, trong đó, các cơ quan liên quan cập nhật, đánh giá tình hình, xác định những khó khăn của các doanh nghiệp, người lao động để thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đúng quy định. Kết nối cung - cầu lao động trên nền tảng trực tuyến phục vụ công tác tư vấn, giới thiệu việc làm và cung ứng lao động để giải quyết việc làm cho người lao động và đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực cho doanh nghiệp. Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các vấn đề liên quan đến vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh để tạo sinh kế cho người dân. Triển khai có hiệu quả các chính sách tín dụng ưu đãi. Thực hiện hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong năm 2022 và 2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong năm 2022 và 2023 từ nguồn vốn ngân sách địa phương uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

Lâm Đồng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh. Ảnh: C.Thành

Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua các chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí cho các đối tượng theo quy định. Đồng thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo chính sách hỗ trợ của Quốc hội, Chính phủ thực chất đi vào cuộc sống. Đối với chính sách tín dụng, Lâm Đồng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, cho vay phục vụ nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp với mức lãi suất hợp lý, đảm bảo an toàn vốn vay và tuân thủ quy định của pháp luật liên quan đến hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng, kiểm soát chặt chẽ ở các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như: bất động sản, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp…, kiểm soát tín dụng ngoại tệ phù hợp với lộ trình. Tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thực hiện chính sách phục hồi thông qua hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp thông qua các hoạt động như: hỗ trợ tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người lao động trong các doanh nghiệp, thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, tiền điện cho các doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp; đồng thời, hỗ trợ nông dân xây dựng và phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn và xây dựng và phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi các sản phẩm chủ lực của địa phương. Bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng đường bộ, đường không và lưu thông vận chuyển hàng hoá nội tỉnh, liên tỉnh phù hợp, an toàn… Đối với chính sách phục hồi sức mua, tỉnh Lâm Đồng cũng đã giao các đơn vị liên quan thực hiện các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa, kích cầu du lịch.

Bên cạnh đó, tỉnh Lâm Đồng cũng thực hiện các nhóm giải pháp về đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cải cách thể chế hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Trên cơ sở những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các ngành, đơn vị và địa phương tập trung, phối hợp thực hiện đảm bảo hiệu quả, chất lượng và đúng tiến độ.

Ở thời điểm hiện tại, thành phố Đà Lạt - “trái tim” của Lâm Đồng đang diễn ra Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2022 kéo dài từ ngày 23/4 đến ngày 30/4 với chủ đề “Đà Lạt - Thiên đường nghỉ dưỡng”. Đây là sự kiện văn hoá - du lịch, ẩm thực và thể thao, nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch thu hút khách du lịch. Lâm Đồng kỳ vọng sẽ thu hút từ 180.000 - 200.000 lượt du khách đến với Đà Lạt dịp này. Đây cũng là sự kiện khẳng định quyết tâm của Lâm Đồng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

NGỌC NGÀ