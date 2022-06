Bảo Lâm đảm bảo giải ngân đầu tư công đúng tiến độ

Huyện Bảo Lâm được phân bổ nguồn vốn đầu tư công lớn, ngay khi được giao kế hoạch, huyện đã chủ động thực hiện các thủ tục đầu tư như: đấu thầu lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công, kịp thời giải ngân nguồn vốn năm 2022 đảm bảo theo quy định.

Công trình Nhà thiếu nhi huyện Bảo Lâm thi công vượt tiến độ đề ra

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án xây dựng và công trình công cộng (QLDAXD&CTCC) huyện Bảo Lâm cho biết: Trong năm 2022, tổng vốn đầu tư công được phân bổ cho đơn vị để thực hiện các công trình trên địa bàn là 394,5 tỷ đồng đầu tư cho 208 công trình, bao gồm 164 công trình hoàn thành, chuyển tiếp và 44 công trình khởi công mới. Khối lượng đã thực hiện đến nay là 150 tỷ đồng, bằng 38% kế hoạch.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, có thêm nhiều công trình, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, huyện Bảo Lâm đang quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ rào cản, khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao. Trong đó, đối với công trình đang triển khai thi công, huyện yêu cầu chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện để tổ chức nghiệm thu khối lượng và giải ngân vốn. Với các công trình chuẩn bị thi công, chủ đầu tư sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công triển khai, kịp thời giải ngân nguồn vốn.

Ghi nhận tại công trình xây dựng đường từ xã B’Lá - huyện Bảo Lâm đi xã Đam Bri-thành phố Bảo Lộc, công trình có tổng mức đầu tư là trên 84 tỷ đồng với chiều dài hơn 7,2 km, thời gian thực hiện công trình từ năm 2021 - 2024. Kế hoạch vốn giao năm 2022 là 25 tỷ đồng, đến nay, nhà thầu thi công và đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ khối lượng đã thực hiện là 16,2 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch.

Tương tự, công trình Nhà thiếu nhi huyện Bảo Lâm có tổng mức đầu tư hơn 39 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2020 - 2025, tại đây không khí làm việc trên công trường rất khẩn trương, các nhà thầu, đơn vị thi công dự án đã huy động tối đa nhân công, máy móc để tập trung triển khai các hạng mục công trình, hiện tại, khối lượng công trình đang vượt so với kế hoạch đề ra.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết, đạt được kết quả như vậy, ngay từ đầu năm 2022, UBND huyện đã thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi, nắm bắt tiến độ các dự án, công trình, kịp thời xử lý giải quyết những bất cập và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Đối với những dự án có số vốn giải ngân lớn, UBND huyện quán triệt chủ đầu tư, nhà thầu khắc phục khó khăn, tranh thủ sự ủng hộ của người dân về mặt bằng, tích cực triển khai nhiều mũi thi công liên tục, trên tinh thần không đánh đổi chất lượng lấy tiến độ giải ngân. Chủ đầu tư thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật trực tiếp đến hiện trường theo dõi, giám sát quá trình thi công các dự án; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công, giám sát đơn vị nhà thầu đảm bảo chất lượng các hạng mục công trình.

Tuy nhiên, do thời tiết các tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Bảo Lâm có mưa nhiều so với các năm trước, đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các công trình. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng biến động giá nguyên vật liệu xây dựng các tháng đầu năm theo hướng biến động tăng, nhất là giá sắt thép xây dựng, khan hiếm cát, đá và ảnh hưởng chung bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện.

Để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến hết 30/6 đạt hơn 50% theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo cho các đơn vị, ngành chức năng quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. Qua đó, UBND huyện đã làm việc cụ thể với Ban Quản lý Dự án ĐTXD&CTCC huyện cùng các nhà thầu; đồng thời ban hành nhiều văn bản đôn đốc các đơn vị tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các hạng mục của dự án theo đúng kế hoạch.

UBND huyện đã giao nhiệm vụ các đơn vị được giao chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý vốn và triển khai dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế- dự toán, tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công thực hiện đúng theo quy định nhằm lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đảm bảo chất lượng công trình và đúng tiến độ đề ra. Thường xuyên tổ chức giám sát thi công tại hiện trường, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo quy định. Khẩn trương đôn đốc nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, tổ chức nghiệm thu khối lượng hoàn thành và lập hồ sơ, thủ tục thanh toán để giải ngân nguồn vốn đã bố trí kế hoạch năm 2022 theo quy định và đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

HOÀNG YÊN