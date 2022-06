Bảo Lộc: Để nguồn vốn tín dụng giúp phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả hậu Covid-19

(LĐ online) - Chiều 1/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tổ chức hội nghị tìm giải pháp hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ phát triển kinh tế hậu Covid-19.

Toàn cảnh hội nghị tìm giải pháp hỗ trợ vốn vay cho phụ nữ Bảo Lộc phát triển kinh tế hậu Covid-19

Hội nghị thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và đại diện các tổ tiết kiệm và vay vốn tín dụng chính sách thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc tham gia.

Theo đánh giá của Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Bảo Lộc thì Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố là đơn vị nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội có tổng dư nợ tốt nhất trong các đoàn thể. Theo đó, 100% tổ tiết kiệm và vay vốn tín dụng chính sách do Hội quản lý được đánh giá xếp loại tốt. Tính đến nay, tổng dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc nhận ủy thác là hơn 148,6 tỷ đồng, cho 3.850 hội viên vay phát triển kinh tế; tỷ lệ gửi tiết kiệm đạt 10 tỷ đồng.

Từ nguồn vốn vay tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần nâng cao đời sống của đông đảo gia đình hội viên phụ nữ trên địa bàn. Hiện nay, toàn TP Bảo Lộc có 11 mô hình tổ liên kết, tổ hợp tác phát triển kinh tế của chị em hội viên do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố quản lý. Qua đó, các mô hình được vay vốn tín dụng với số tiền 2,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn tín dụng chính sách đang phát huy hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình hội viên. Đặc biệt, thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách từ năm 2017 đến nay đã giúp 231 gia đình hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, số hội viên thuộc hộ nghèo do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc quản lý là 103 hộ, với 44 hộ do phụ nữ làm chủ gia đình. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống của các gia đình hội viên. Hiện nay, đang bước vào giai đoạn bình thường mới, các gia đình hội viên rất cần nguồn vốn tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, hầu hết các hội viên nghèo đều có trình độ dân trí thấp, nên việc tiếp cận các nguồn vốn chính sách còn gặp nhiều khó khăn do thiếu hoặc chậm cập nhật thông tin liên quan đến các chương trình tín dụng chính sách.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước; trong đó, có hội viên phụ nữ như đối tượng thụ hưởng nguồn vốn, thủ tục vay, lãi suất… Nhiều đại biểu kiến nghị, hiện nay, các gói vay từ nguồn vốn tín dụng còn thấp nên chưa phát huy tối đa hiệu quả giúp hội viên đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Bảo Lộc đã giải đáp thấu đáo những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu liên quan đến các chương trình tín dụng ưu đãi theo quy định. Đồng thời, đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Bảo Lộc và các cấp Hội tăng cường công tác quản lý để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, tránh tình trạng nợ quá hạn kéo dài; chỉ đạo các tổ tiết kiệm và vay vốn tích cực huy động các thành viên tham gia tiết kiệm thông qua tổ và tăng mức huy động tiết kiệm; rà soát các hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện chưa vay vốn để Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố xem xét giải ngân trong thời gian tới; tiếp tục nắm bắt nhu cầu của chị em hội viên để xây dựng một số đề án thực hiện mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm cho hội viên…

KHÁNH PHÚC