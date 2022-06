Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

(LĐ online) - Ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm 2022.

Các đại biểu dự họp báo

Ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự có đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh, các sở, ban ngành; cùng phóng viên cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng có nhiều khởi sắc, có sự tăng trưởng mạnh mẽ và phục hồi trở lại với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19. Một số chương trình, dự án, mô hình phát triển kinh tế - xã hội được người dân đánh giá cao.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Thạnh - Quyền Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng cho biết: 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh theo giá so sánh 2010 đạt 21.563 tỷ đồng, tăng 9,29 % so với cùng kỳ; trong đó, Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) đạt 4.797,6 tỷ đồng, tăng 4,08%, đóng góp 0,95 điểm phần trăm trong mức tăng chung của GRDP; Khu vực II (công nghiệp, xây dựng) đạt 4.753,3 tỷ đồng, tăng 9,32%; Khu vực III (dịch vụ) đạt 10.644,3 tỷ đồng, tăng 12,34% so với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong 3 khu vực kinh tế. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 1.367,8 tỷ đồng, tăng 5,55% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng, toàn tỉnh có 703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 10.306,8 tỷ đồng, tăng 7,3% về số doanh nghiệp và tăng 18,7% về vốn đăng ký; 374 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 40,1%; có 100 doanh nghiệp giải thể, tăng 104,1% và 226 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 7.862 tỷ đồng, đạt 71,47% dự toán, tăng 22,34% so với cùng kỳ; trong đó, thuế, phí, lệ phí đạt 5.100 tỷ đồng, đạt 80,95% dự toán địa phương, tăng 40,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 8.068,3 tỷ, tăng 2,03% so với cùng kỳ; trong đó, tổng chi thường xuyên 3.650 tỷ đồng, tăng 3,52% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 13.246 tỷ đồng, bằng 33,72% so GRDP theo giá thực tế, tăng 16,62% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đạt 3.193,9 tỷ đồng, 35,38%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân đạt 10.051,9 tỷ đồng, tăng 12,27%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 0,2 tỷ đồng, bằng 0,53% so với cùng kỳ.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,56% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa dịch vụ so với cùng kỳ, chỉ số giá nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,32%; 9 nhóm còn lại có chỉ số giá tăng từ 0,99% đến 5,03%; riêng nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,03%.

Thị trường lao động đang dần có những khởi sắc đáng ghi nhận, lao động đã tăng ở hầu hết các ngành kinh tế và tăng so với cùng kỳ năm trước. Hiện, toàn tỉnh có 787,2 nghìn người đang làm việc trong các ngành kinh tế; trong đó, lao động đang làm việc ở khu vực nông thôn chiếm 63,5%, tương đương 449,5 nghìn người, cao gấp 1,74 lần so với khu vực thành thị với 287,7 nghìn người (chiếm 36,5%).

Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có 15,9 nghìn người thiếu việc làm; trong đó, khu vực nông thôn có 4,2 nghìn người, khu vực thành thị có 11,7 nghìn người. Đời sống dân cư được đảm bảo, thu nhập bình quân là 4,3 triệu đồng/người/tháng, tăng so với cùng kỳ năm trước 21,9%.

Tại Lâm Đồn,g tỷ lệ thu nhập của 40% số hộ có mức thu nhập thấp nhất chiếm trong tổng số thu nhập của các hộ điều tra trong 6 tháng đầu năm 2022 là 17,4%.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và phóng viên đã góp ý và đặt câu hỏi xoay quanh những nội dung trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhận định thách thức về phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm.

THÂN THU HIỀN