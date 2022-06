Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND TP Đà Lạt khóa XII

(LĐ online) - Ngày 29/6, HĐND TP Đà Lạt khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5 – kỳ họp thường lệ giữa năm nhằm xem xét, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Chủ trì điều hành kỳ họp

Kỳ họp dưới sự chủ trì, điều hành của ông Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt; ông Nguyễn Văn Tới – Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt. Kỳ họp với sự tham dự của ông Tôn Thiện San –Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Tp Đà Lạt; các Phó Chủ tịch, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và các đại biểu HĐND TP khóa XII, lãnh đạo các phòng ban thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP Đà Lạt Trần Duy Hùng nhấn mạnh: Với tinh thần chủ động, thích ứng linh hoạt trong điều kiện mới, dưới sự lãnh chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thành ủy Đà Lạt, sự phối hợp giúp đỡ của các sở, ngành của tỉnh, sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, của các doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố đã dần đi vào ổn định, khôi phục và phát triển, đặc biệt là trong quý II năm 2022.

Kỳ họp sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, vì vậy đề nghị các vị đại biểu HĐND phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ tham gia đóng góp tích cực vào các nội dung trình kỳ họp để đạt kết quả đề ra, hướng đến cả năm 2022 toàn thành phố đạt được mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Lạt, chú trọng hồi phục và tăng tốc phát triển kinh tế - xã hội thành phố theo kế hoạch 5 năm 2021 - 2026.

Lãnh đạo thành phố tham dự kỳ họp

Ông Võ Ngọc Trình – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố. Nhìn chung, với sự quyết liệt và triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, nên kinh tế - xã hội của thành phố có bước phát triển ổn định.

Hoạt động sản xuất kinh doanh được khôi phục hơn so với trước. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng cao, thương mại và dịch vụ xuất khẩu phục hồi so với trước. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Giải ngân vốn đầu tư công được quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm, hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư hoàn thiện…

Kết quả cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý đạt 986 tỷ đồng, đạt 60% so với kế hoạch , bằng 122% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.869 tỷ đồng, bằng 54,1% so với kế hoạch, bằng 185% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng giao xuất khẩu đạt 47,88 triệu USD, tăng 12,71% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh cùng tham dự kỳ họp

6 tháng đầu năm, thành phố thu hút 2,8 triệu lượt khách, đạt 62,7% kế hoạch, tăng 56,2% so với cùng kỳ. Về giá trị sản xuất nông nghiệp ước 6 tháng đạt 3.706,5 tỷ đồng, tăng 9,77% so với cùng kỳ. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố là 7.066 ha, tăng 56 ha so với cuối năm 2021. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân là 88,61%; giải quyết việc làm cho 2.640 lao động, đạt 54% kế hoạch.

Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố đã xem xét tờ trình về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương TP Đà Lạt năm 2021; tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình dự án nhóm C năm 2022 (đợt 2); tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 thành phố; tờ trình đề nghị phân bổ kết dư ngân sách thành phố năm 2021; tờ trình đề nghị điều chỉnh chi ngân sách thành phố năm 2022.

Các đại biểu HĐND thành phố cũng đã được nghe báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 5; báo cáo kết quả giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 cuối năm 2021 của Thường trực HĐND thành phố.

Đại diện các Ban HĐND thành phố thông qua tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về chương trình hoạt động giám sát năm 2023; thông qua các báo cáo thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, thu chi ngân sách và các nội dung liên quan; báo cáo thẩm tra về hoạt động tư pháp, quản lý bảo vệ rừng, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, cải cách hành chính…

Ngày mai, Kỳ họp tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về nhiều nội dung cử tri và Nhân dân quan tâm. Báo Lâm Đồng điện tử tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

NGUYỆT THU