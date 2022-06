Người cựu chiến binh và con ruồi lính

Người cựu chiến binh ấy, sau khi rời tay súng, vào đất mới lập nghiệp đã trở thành một nông dân sản xuất giỏi. Với cây bưởi, bầy gà thả vườn và con ruồi lính, người cựu chiến binh đã cho thấy sức sống, sức lao động mạnh mẽ của người lính Cụ Hồ.

CCB Vũ Trí Minh bên vườn bưởi của gia đình

Thăm vườn bưởi nhà cựu chiến binh (CCB) Vũ Trí Minh, Chi hội trưởng Chi hội CCB Thôn 2, xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, khách báo như chìm vào màu xanh mát mắt của những cây bưởi da xanh trĩu quả. 300 gốc bưởi da xanh, cây lớn có, cây nhỏ có, đang liên tục đơm hoa kết quả, dâng cho đời những quả mọng trĩu cành. CCB Vũ Trí Minh, ở tuổi 65, vẫn hăng say lao động như khi còn cầm súng trên tay, giữ gìn biên giới quê hương.

CCB Vũ Trí Minh kể lại, cũng như hầu hết thanh niên tuổi ấy, tham gia quân ngũ năm 1976, ông cùng đồng đội chiến đấu suốt chiến trường Biên giới phía Bắc tới năm 1981 mới giải ngũ, trở về đời thường. Năm 1985, ông và gia đình rời quê hương Bắc Giang vào xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh xây dựng kinh tế mới. Những ngày đầu khó khăn, phẩm chất người lính trong ông không ngại khó, ngại khổ, nhổ từng gốc cỏ tranh để trồng bắp, trồng mì. Mảnh vườn nhà ông sát suối Con Ó, nhiều năm nước lớn khiến ngập lụt, hoa màu hư hại hết. Nhưng tinh thần của người lính đã giúp ông vượt qua khó khăn, chăm chỉ gieo mầm xanh trên đất.

Từ chỉ trồng bắp, mì, đủ ăn nhưng không thể làm giàu, năm 2005 ông Vũ Trí Minh thử trồng bưởi da xanh như một vài nông dân trong vùng. Mảnh đất ven suối hợp với cây bưởi, bưởi lớn nhanh, cho trái ngọt. Nhận thấy đất Mỹ Đức hợp với cây bưởi, ông Minh gầy giống bưởi da xanh ra khắp vườn. Thời gian đầu trồng bưởi số lượng lớn, người lính già gặp không ít khó khăn. Cây chết, cây còi cọc, cây cho trái hư, trái rụng. Mày mò tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cây bưởi khắp nơi, cuối cùng ông đã thành công. Mảnh vườn 1,3 ha giờ rợp bóng 300 cây bưởi và 100 cây măng cụt, mỗi năm cho gia đình thu nhập hàng trăm triệu đồng. Bưởi của ông Vũ Trí Minh được trồng theo hướng tự nhiên, chuyên chăm bón bằng phân hữu cơ, để bưởi ra trái quanh năm, không tác động bởi thuốc. Vì vậy, bưởi có quanh năm, thương lái thường xuyên vào cắt tại vườn.

Điều đặc biệt của vườn bưởi, măng cụt của ông Vũ Trí Minh chính là bầy gà thả vườn hàng trăm con được nuôi dưới gốc. Ông Minh cho biết: “Vườn và chuồng nhà tôi được chăm sóc, chăn nuôi theo một quy trình khép kín. Gà được nuôi dưới gốc bưởi, măng cụt và ăn cỏ, sâu bọ, ruồi lính. Phân gà thải trực tiếp nuôi cây, nuôi ruồi lính, tất cả đều khép kín trong một quy trình chăn nuôi, trồng trọt. Vườn rất sạch cỏ, được bón phân thường xuyên, không phải sử dụng thuốc men gì nên bưởi sạch và có vị ngọt đậm”. Ông Minh là người đầu tiên trong vùng thử nghiệm nuôi ruồi lính đen theo đề án của Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Đức và tới nay đã cho hiệu quả rất tốt.

Trong gian nhà nhỏ bên cạnh, ông Minh mắc mùng để nuôi hàng trăm cặp ruồi lính đen cha mẹ. Ông cho biết, ban đầu từ nguồn hỗ trợ của Hội CCB, ông mua ruồi cha mẹ về nuôi. Ruồi lính khá to, có màu đen, ăn tạp. Nó có thể ăn phân gà, phân heo, trái cây hư… các loại. Sau đó, ruồi đẻ trứng vào khay, trứng nở thành ấu trùng. Ấu trùng to lên được sử dụng cho gà ăn. Đây là thức ăn giàu đạm, giàu canxi, gà ăn lớn rất nhanh. Ngoài ra, phân do ấu trùng thải ra cũng sử dụng bón cho bưởi, măng cụt rất tốt. Gà thả vườn hoàn toàn tự nhiên, chỉ cho ăn thêm bắp khô, bắp tươi, ấu trùng ruồi lính mà rất nhanh lớn. Hiện, ông Minh đang bán gà với giá 100 ngàn đồng/kg, thương lái vào bắt tại vườn với số lượng không hạn chế.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức đánh giá, ông Vũ Trí Minh là một CCB làm kinh tế giỏi, tham gia hoạt động Hội rất nhiệt tình. Với địa phương, ông luôn hăng hái tham gia mọi phong trào, từ làm kinh tế cho tới các phong trào Hội, phong trào thôn, xóm. Vườn bưởi của ông là một điển hình về chăm bưởi tốt, cho thu nhập cao trong xã Mỹ Đức. Đồng thời, ông cũng là người nuôi thành công con ruồi lính, là một điển hình để bà con xung quanh học tập, mở rộng sản xuất chăn nuôi, mang lại thu nhập cao cho gia đình cũng như đóng góp cho cộng đồng.

DIỆP QUỲNH