Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, trong tháng 5/2022, toàn tỉnh có 82 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 1.569,5 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 7,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 25 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 78,6% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể 16 doanh nghiệp, tăng 100% so với cùng kỳ; có 12 doanh nghiệp hoạt động trở lại, bằng với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 606 doanh nghiệp thành lập mới, với số vốn đăng ký 9.351 tỷ đồng, tăng 6,9% về số doanh nghiệp và tăng 23,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ; có 310 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25% so với cùng kỳ; có 212 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 11,6% so với cùng kỳ; có 165 doanh nghiệp giải thể, tăng 243,8% so cùng kỳ. Đến nay, toàn tỉnh có 5 liên hiệp hợp tác xã, 479 hợp tác xã với trên 66.260 thành viên, 398 tổ hợp tác.

NGUYỄN NGHĨA