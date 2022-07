Các doanh nghiệp nhà nước Trung ương thu trên 538 tỷ đồng

Cục Thuế tỉnh cho biết: 6 tháng đầu năm, các DNNN Trung ương trên địa bàn tỉnh đạt số thu 538,4 tỷ, bằng 65% dự toán Trung ương, đạt 62% dự toán địa phương, tăng 9% cùng kỳ, tương ứng tăng 45 tỷ. Phần tăng chủ yếu do thu nợ đọng năm 2021 của các nhà máy thủy điện chuyển sang.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm 2022 giảm 2% so cùng kỳ, số thuế phát sinh phải nộp tăng 22% so cùng kỳ, tương ứng tăng 29 tỷ (159 tỷ/130 tỷ), do thu nợ đọng cuối năm 2021 chuyển sang 28,4 tỷ; Công ty Thủy điện Đồng Nai sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm tăng 7% so cùng kỳ, số thuế phát sinh phải nộp tăng 29% so cùng kỳ, tương ứng tăng 16 tỷ (70 tỷ/54 tỷ), do thu nợ đọng cuối năm 2021 chuyển sang 6,3 tỷ; Công ty Thủy điện Đại Ninh với sản lượng điện sản xuất 6 tháng đầu năm bằng 100% so cùng kỳ, số thuế phát sinh phải nộp tăng 2% so cùng kỳ, tương ứng tăng 1,8 tỷ (75,4 tỷ/73,6 tỷ), do thu nợ đọng cuối năm 2021 chuyển sang 7,7 tỷ.

DIỄM THƯƠNG