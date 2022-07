Cát Tiên: Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

(LĐ online) - Ngày 6/7, UBND huyện Cát Tiên tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban đại diện Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, lãnh đạo huyện Cát Tiên và các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương.

Các đại biểu tham gia hội nghị

Qua 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ, các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện trên địa bàn huyện Cát Tiên đã tạo điều kiện cho 47.532 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với số tiền 974.719 triệu đồng; nguồn vốn đã góp phần giúp cho 5.583 hộ thoát nghèo, cận nghèo; giải quyết việc làm cho trên 2.427 lao động; giúp cho 10.701 học sinh sinh viên trang trải chi phí học tập; 8.381 hộ được xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh; xây dựng 812 căn nhà ở cho hộ nghèo.

Các chính sách tín dụng cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện. Đến giai đoạn 2016 – 2020, theo điều tra hộ nghèo đa chiều, tỷ lệ hộ nghèo từ 13,27% xuống còn 0,41% cuối năm 2021.

Vốn tín dụng được ưu tiên đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã xây dựng nông thôn mới, các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện đã góp phần vào việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần tác động tích cực đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng môi trường sống; góp phần ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội, đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số dần được nâng cao, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi

Thông qua các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư cho vay tại các xã xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp huyện Cát Tiên đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 08/6/2022 của thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động tín dụng chính sách 20 năm qua của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã được cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện Cát Tiên đánh giá cao trong việc góp phần xóa bỏ tệ nạn cho vay nặng lãi, bán non sản phẩm nông nghiệp; góp phần quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Đến nay, cùng với việc tăng trưởng tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội thường xuyên được quan tâm thực hiện. Đến ngày 31/5/2022, tổng nợ xấu của Phòng Giao dịch còn 601 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 16,58% xuống còn 0,19% (giảm hơn 87 lần) so với khi mới thành lập. Trong đó, nợ quá hạn là 387 triệu đồng (tỷ lệ 0,12%), tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 2,62% xuống còn 0,12% (giảm hơn 21 lần) so với khi mới thành lập; nợ khoanh là 214 triệu đồng (tỷ lệ 0,07%), tỷ lệ nợ khoanh giảm từ 13,74% xuống còn 0,07% (giảm trên 196 lần) so với khi mới thành lập.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Hùng Cường – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Cát Tiên cho rằng: Ngân hàng Chính sách Xã hội ra đời là công cụ hiệu quả để Chính phủ thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Qua đó, đã giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách đổi mới tư duy, cách nghĩ cách làm, hướng đầu tư, biết tính toán lợi ích kinh tế mà đồng vốn mang lại, tiết kiệm trong tiêu dùng.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cát Tiên tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân

Đặc biệt, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản đã xóa bỏ tư tưởng ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách đã từng bước nâng cao mức sống của Nhân dân, tăng thu nhập cho người dân; góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội trên địa bàn huyện.

Dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; UBND huyện Cát Tiên cũng tặng giấy khen cho 8 tập thể và 16 cá nhân trên địa bàn huyện Cát Tiên vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002 - 2022.

HOÀNG SA