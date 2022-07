Công ty thuỷ điện Đại Ninh: 15 năm thắp sáng niềm tin

(QC-LĐ online) - Dự án thủy điện Đại Ninh, bậc thang thứ 2 trên sông Đồng Nai, được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đầu tư vào ngày 08/5/1996, đã khởi công xây dựng từ ngày 10/5/2003, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Ban Quản lý Dự án thủy điện 6 đại diện) làm chủ đầu tư, vốn vay ODA Nhật Bản, Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất. Hai tổ máy đã được đưa vào vận hành ngày 17/01/2008 (H2) và 31/3/2008 (H1). Công trình được công nhận “Cúp vàng chất lượng xây dựng Việt Nam” tháng 10 năm 2010.

Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ khởi công ngày 10/5/2003

Công ty thủy điện Đại Ninh được Tập đoàn Điện lực Việt Nam thành lập theo Quyết định số 634/QĐ-EVN-HĐQT ngày 30/7/2007 và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/10/2007, trụ sở chính đặt tại Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng. Từ ngày 01/01/2013, Công ty thủy điện Đại Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1 theo Quyết định số 3023/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ Công thương.

Công ty quản lý vận hành công trình thủy điện Đại Ninh với công suất 300MW, sản lượng điện bình quân 928 triệu kWh/năm và cung cấp mỗi năm 603 triệu m3 nước phục vụ kinh tế dân sinh cho tỉnh Bình Thuận là nơi có lượng mưa thấp nhất cả nước. Hồ chứa thuộc huyện Đức Trọng, dung tích 320 triệu m3, tập trung từ 2 dòng sông Đa Nhim và Đa Queyon, mực nước dâng bình thường 880m. Đường hầm dẫn nước dài 11,3 km, đường kính 4,5 m; đường ống dài 1,8 km, đường kính 3,2 m. Nhà máy thuộc huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận, có 2 tổ máy với tua bin Pelton, cột nước tĩnh tối đa và cột nước thiết kế là 670 m và 627 m.

Trong quá trình 15 năm hình thành và phát triển, Công ty thủy điện Đại Ninh đã liên tục hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kế hoạch hàng năm được cấp trên giao về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc, tuân thủ theo quy định của TCT, EVN, pháp luật và chủ trương chính sách của Đảng. Công ty đã không ngừng củng cố, hoàn thiện và thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty về chức năng, nhiệm vụ đơn vị; về quản lý vốn và tài sản; cơ cấu tổ chức quản lý; công tác Đảng - Đoàn thể; các công tác tổ chức - cán bộ, hành chính - quy chế - quy định, lao động - đào tạo - truyền thông, kế hoạch - vật tư, tài chính - kế toán, thanh tra - bảo vệ - pháp chế, kỹ thuật - an toàn - sáng kiến - môi trường, vận hành - sửa chữa bảo trì… Mọi công tác đều được chú trọng nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát tuân thủ, tối ưu hóa chi phí, có kế hoạch chiến lược cụ thể về mục tiêu nhiệm vụ giải pháp, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, tự động hóa, đổi mới sáng tạo… để đảm bảo sự hoạt động của đơn vị luôn tiên tiến, đồng bộ, chuyên nghiệp, có năng suất cao, môi trường tốt tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty phát triển toàn diện và bền vững.

Ông Phạm S – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Huân chương lao động hạng Ba cho Tập thể CBCNV Công ty Thủy điện Đại Ninh ngày 16/11/2012

Công ty đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, quản lý; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, tinh thần học tập, lao động sáng tạo, liên tục cải tiến hoàn thiện của toàn thể CBCNV trong đơn vị; phấn đấu theo đúng tinh thần slogan Công ty đã công bố là luôn “Đoàn kết, Năng động, Hiệu quả”; xây dựng được đội ngũ CBCNV có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý công trình thủy điện.

Công ty đã nỗ lực quản lý vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả công trình thủy điện Đại Ninh, sản xuất được 15,8 tỷ kWh cho Hệ thống điện Quốc gia (sản lượng năm cao nhất 1,806 - 2017, thấp nhất 0,74 - 2015), cung cấp 10,3 tỷ m3 nước đúng thời điểm phục vụ tưới tiêu cho 30.000 ha đất nông nghiệp và dân sinh của tỉnh Bình Thuận, nộp thuế phí đầy đủ kịp thời khoảng 190 tỷ đồng/năm, thực hiện công tác an sinh xã hội 200 triệu đồng/năm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công ty luôn quan tâm phát triển công tác sáng kiến, ý tưởng cải cách hành chính, đẩy mạnh khoa học công nghệ, tự động hóa và ứng dụng công nghệ thông tin trong kỹ thuật và quản lý doanh nghiệp; nghiên cứu và áp dụng thuần thục các phần mềm dùng chung của EVN như ERP, PMIS, D-OFFICE, HRMS, E-LEARNING, IMIS; áp dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; áp dụng sự phù hợp ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, ISO/IEC 27001 về an toàn thông tin, duy trì công cụ quản lý, cải tiến Kaizen-5S. Công ty đã có 38 sáng kiến được công nhận, trong đó sáng kiến “Thiết kế, thi công mạch giám sát từ xa các tín hiệu tại đập tràn, cửa nhận nước” đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2016 (Vifotec lần thứ 13). Năm 2018, một CBCNV được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Thay kim phun trong đại tu tổ máy H2 năm 2021

Công ty cũng đã có những sáng kiến về kim phun của tua bin Alstom để nâng chu kỳ vận hành kim từ 1 lên 3 năm, làm tăng đáng kể hệ số sẵn sàng các tổ máy. Trong năm 2008, Công ty đã theo dõi phát hiện và yêu cầu nhà thầu Toshiba xử lý triệt để quá nhiệt đầu nối stator máy phát 2 tổ máy (160/1200C). Ngày 29/8/2014 tổ máy H1 bất khả dụng do sự cố kẹt bạc trục xoay van cầu, Công ty đã nhanh chóng liên hệ nhà sản xuất Alstom để đặt hàng bạc tạm và khẩn trương lắp đặt đưa tổ máy vào vận hành ngày 22/11/2014 kịp thời trong mùa lũ. Năm 2017, Công ty thực hiện thành công công tác quản lý dự án Nâng công suất trạm 220KV Đại Ninh để tăng công suất trạm từ 63 lên 63+125MVA. Năm 2020, thực hiện đo kiểm định kỳ máy biến áp AT4 phát hiện tổn thất điện môi 3 đầu sứ xuyên 110KV (Trench, sản xuất 2002) tăng cao, Công ty kịp thời thuê các đầu sứ sẵn có trong nước để vận hành tạm, tránh được sự cố cháy nổ có thể xảy ra. Công ty cũng khẩn trương đề xuất phục hồi thiết bị để ngăn ngừa sự cố đối với hệ thống kích từ, điều tốc, DCS, relay, máy cắt đầu cực, bộ đổi nấc máy biến áp…

Trong công tác trực tiếp sản xuất, Công ty thường xuyên tổ chức học tập, kiểm tra, diễn tập sự cố, huấn luyện thành thạo cho lực lượng vận hành và sửa chữa, kịp thời bổ sung các kiến thức còn thiếu và yếu, không để xảy ra sự cố chủ quan, khắc phục nhanh các sự cố khách quan; Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức điều tra sự cố kể cả các sự cố bên ngoài Công ty, xác định rõ nguyên nhân và có biện pháp ngăn ngừa sự cố tái diễn; kiểm tra hiện trạng thực tế, rà soát, đánh giá, phát hiện các tồn tại kỹ thuật thiết bị công trình, các nguy cơ tiềm ẩn để đề ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa, chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng và phương án đối phó kịp thời; xây dựng, hoàn thiện các quy trình vận hành, xử lý sự cố, sửa chữa bảo trì, lịch kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên theo định kỳ; nghiên cứu áp dụng phương pháp sửa chữa bảo dưỡng CBM và RCM; bảo đảm an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, sự cố nghiêm trọng thiết bị; luôn chuẩn bị công tác phòng chống lụt bão đầy đủ theo yêu cầu Nhà nước và Tổng công ty, củng cố công tác tính toán và dự báo lũ, xả lũ đảm bảo tuyệt đối an toàn theo đúng quy trình, phối hợp tốt với địa phương, giảm tối đa thiệt hại cho hạ du, tích nước đầy hồ vào cuối năm (Qvề.max 1.076, Qxả.max 800m3/s 4/11/2016).

Dù gặp phải không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần lao động cần cù, bền bỉ, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, CBCNV Công ty đã xử lý công việc hiệu quả, vận hành thiết bị an toàn, hàng năm đã hoàn thành xuất sắc chủ đề năm và các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật được giao. Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí, đề án Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động về tỷ lệ dừng máy do sự cố, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng, hệ số khả dụng, tỷ lệ điện tự dùng, năng suất lao động, đảm bảo 100% tín hiệu SCADA về các Trung tâm điều độ trong quá trình vận hành, doanh thu bán điện tăng thêm ∆D. Công ty thực hiện tốt việc tiết kiệm trên 10% chi phí định mức (vật liệu, dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác, truyền thông và sửa chữa lớn), triệt để tiết kiệm chi phí thường xuyên, chi phí hội nghị, tiếp khách, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện nước, văn phòng phẩm; Thanh xử lý 100% VTTB tồn đọng kém mất phẩm chất, tỷ lệ các gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh áp dụng qua mạng là 100%, tiết kiệm giá trị gói thầu trên 10%; Trong thị trường điện luôn chú ý chào giá tối ưu, giảm xả thừa qua tràn, đảm bảo chất lượng-tiến độ khi sửa chữa các tổ máy…để mang lại doanh thu cao nhất, đồng thời chủ động phối hợp điều tiết hồ chứa đảm bảo việc cung cấp đủ nước mùa khô cho tỉnh Bình Thuận.

Hội nghị Người lao động năm 2021

Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, phí dịch vụ môi trường rừng kịp thời, đầy đủ; Thực hiện tối ưu chi phí: kiểm soát chi phí định kỳ hàng tháng, tiết kiệm điện năng trong sản xuất và sinh hoạt, chấp hành nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, Chương trình thực hành tiết kiệm - chống lãng phí của Công ty, tăng hiệu quả trong công tác đấu thầu đảm bảo khách quan trung thực, quyết toán đúng thời hạn quy định; Tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; Tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với các đối tác, xây dựng nguyên tắc hợp tác bình đẳng, lâu dài, tôn trọng pháp luật và cùng phát triển.

Trong công tác bảo vệ, Công ty luôn phối hợp tốt với công an, quân đội, chính quyền địa phương các cấp nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu vực công trình; thực hiện tốt việc phòng chống khủng bố; chú trọng hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai, tích cực đôn đốc và phối hợp với địa phương giải quyết các tồn tại của dự án liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; xử lý các trường hợp tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang bảo vệ hồ đập; xây dựng bổ sung hàng rào, cột mốc hành lang bảo vệ hồ đập và khu vực nhà máy. Công ty đã xây dựng cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, bố trí lao động hợp lý, nâng cao chất lượng lao động; tổ chức phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia nhiệt tình các hội thi; công tác cải cách thể chế thường xuyên được chú trọng: ban hành mới và sửa đổi bổ sung các tài liệu kịp thời đảm bảo sự phù hợp với các quy định của TCT và pháp luật hiện hành; Luôn chấn chỉnh công tác văn thư, lưu trữ, số hóa, quản lý hồ sơ, tài liệu hành chính và kỹ thuật đúng theo quy định; các trưởng phòng, phân xưởng và các chuyên viên tăng cường quan tâm rà soát, củng cố kịp thời công tác pháp chế trong các lĩnh vực được phân công phụ trách.

Công ty đã thường xuyên hoàn thiện công tác truyền thông, quan hệ cộng đồng, tạo hình ảnh tốt đẹp của đơn vị trong xã hội, không để xảy ra thông tin bất lợi lan rộng gây khủng hoảng truyền thông; tích cực đóng góp an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa. Hàng năm, tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật về bảo vệ hồ đập và hành lang thoát lũ, công tác xả lũ, Phương án bảo vệ đập, Phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du đập cho nhân dân và học sinh địa phương, đồng thời nhiệt tỉnh hiến máu nhân đạo nhân “tuần lễ hồng EVN”; triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả, cách ly làm việc 3 tại chỗ… hoàn thành tốt mục tiêu kép trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 phát triển lan rộng cả nước và trên toàn thế giới. Công ty cũng đã tích cực thực hiện tốt dân chủ cơ sở; Giữ vững và nâng cao thu nhập cho CBCNV; quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp – An toàn”; tổ chức các chuyến tham quan học tập, nghỉ dưỡng và các buổi hội diễn văn nghệ, thể thao vui chơi giải trí trong các dịp lễ, tết để nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV; Luôn quan tâm xây dựng Chi bộ phát triển vững mạnh xuất sắc; Tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Nữ công phát triển và tham gia quản lý; thường xuyên rèn luyện văn hóa Công ty và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công ty rất vinh dự nhận được 2 Huân chương Lao động hạng 3 năm 2012, Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ năm 2020, 6 bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2010, 2012, 2019, 1 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 4 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương năm 2009, 2010, 2017, 2018; cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND các tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công Đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1…

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Công ty chân thành cảm ơn sự chỉ đạo, đóng góp công sức tâm huyết, quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Đảng ủy và Chính quyền địa phương các cấp, Huyện ủy Đức Trọng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 1, Ban quản lý dự án thủy điện 6, Công ty thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Chính phủ Nhật Bản, các nhà thầu tư vấn - thi công, các đối tác trong và ngoài ngành điện… đã ưu ái dành nhiều tình cảm quý báu cho công trình trong quá trình xây dựng cũng như cho Công ty trong quá trình quản lý vận hành; chân thành cảm ơn sự phấn đấu, cống hiến, đóng góp miệt mài, kiên trì, tinh thần lao động bền bĩ, liên tục của toàn thể CBCNV Công ty trong suốt 15 năm qua.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ đối mặt với nhiều thách thức do thiết bị ngày càng già cỗi, tình hình thủy văn diễn biến bất thường, thị trường phát điện cạnh tranh gay gắt, yêu cầu rất cao về năng lực quản trị và năng suất lao động. Tuy nhiên, trong môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 1, Công ty sẽ có nhiều cơ hội được áp dụng sự phát triển của khoa học công nghệ, các thành quả của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số để cung cấp dòng điện đảm bảo chất lượng cao, sạch, xanh, giá rẻ, khẳng định được bản lĩnh, kinh nghiệm và vai trò quan trọng của mình trong nhiệm vụ giữ vững an ninh năng lượng Quốc gia. CBCNV Công ty thủy điện Đại Ninh quyết tâm cao nhất thích ứng linh hoạt, an toàn, hiệu quả, cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới để nâng cao ý thức sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực “Thắp sáng niềm tin” cùng Tổng công ty Phát điện 1, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

VÕ TĂNG LÝ