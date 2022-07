Đam Rông: Tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 18.786 ha

Theo UBND huyện Đam Rông, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện ước đạt 18.786,1 ha, bằng 89,9% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, cây hằng năm 2.594 ha, bằng 56,4% kế hoạch và tăng 2,1% so với cùng kỳ; cây lâu năm 16.192,1 ha, bằng 99,4% kế hoạch, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực 4.194 tấn, bằng 23,8% kế hoạch và tăng 7% so với cùng kỳ. Cũng trong 6 tháng, huyện đã triển khai trồng mới 320 ha cây công nghiệp các loại bao gồm: 170 ha cây ăn quả, 120 ha mắc ca, 15 ha dâu tằm và 15 ha điều.

Tình hình sâu bệnh gây hại trên các loại cây trồng cơ bản được kiểm soát, chỉ có một số đối tượng gây hại chính cho cây cà phê như bệnh gỉ sắt, rệp các loại... ở mức độ nhẹ. Ngành Nông nghiệp đã khuyến cáo và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ, không để lây lan trên diện rộng.

HOÀNG SA