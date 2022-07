Di Linh vượt thu ngân sách

Xác định thu ngân sách là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm, huyện Di Linh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý hiệu quả các nguồn thu và tăng thu. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm, thu ngân sách tại địa phương đã thu vượt chỉ tiêu đề ra.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng thì công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm hỗ trợ người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong việc nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách hành chính về thuế tại bộ phận một cửa của Chi cục Thuế, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính đối với hồ sơ đăng ký thuế, khai thuế… và một cửa liên thông của UBND huyện đối với công tác giải quyết các hồ sơ liên quan về đất, cấp mã số thuế cùng với cấp giấy phép kinh doanh tại bộ phận một cửa của huyện cho các cá nhân, hộ kinh doanh đảm bảo thời gian theo quy định. Thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; thực hiện tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ người nộp thuế về thực hiện kê khai, nộp thuế đối với các trường hợp mua, cấp hoá đơn lẻ, kê khai nộp lệ phí trước bạ xe, đăng ký mã số thuế, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế…

Cùng với công tác tuyên truyền, công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế luôn được coi trọng, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế đã tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra chống thất thu thuế, rà soát hộ kinh doanh, điều tra doanh thu để xác định mức thuế khoán sát với thực tế kinh doanh; tham mưu UBND huyện kiện toàn Hội đồng Tư vấn thuế, ban hành quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu thuế phí giữa Chi cục và UBND các xã, thị trấn. Chi cục Thuế đã chủ động phối hợp với Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch kiểm tra phòng, chống các hành vi gian lận thuế; phối hợp Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện… tuyên truyền về chính sách thuế, vận động người dân chấp hành nghĩa vụ thuế.

Ông Nguyễn Văn Tiến - Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Di Linh cho biết, những tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế chung tiếp tục bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; diễn biến khí hậu khó lường, giá cả xăng dầu, phân bón tăng cao cũng ảnh hưởng đến việc thu ngân sách. Chi cục thuế Di Linh đã thực hiện các giải pháp thu phù hợp đối với từng khoản thu, từng lĩnh vực, địa bàn, chủ động khai thác nguồn thu thuế tài nguyên mới, nên đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cơ cấu nguồn thu đạt khá.

Theo đó, đơn vị đã giao chỉ tiêu thu phấn đấu cho các địa phương, các Đội thuế và đề ra giải pháp cụ thể để quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách; tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác thu ngân sách của UBND tỉnh và ngành Thuế cấp trên; triển khai thực hiện biện pháp quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022, thu hồi nợ đọng thuế… Bên cạnh đó, ngành Thuế đã tập trung rà soát các nguồn thu, chủ động khai thác các nguồn thu phát sinh để đề ra giải pháp thu, tăng cường kiểm tra, quản lý chống thất thu thế; tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND huyện những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu để UBND huyện chỉ đảo các ban, ngành phối hợp nhằm phấn đấu thu đạt và vượt dự toán được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, nguồn thu ngân sách nhà nước của Di Linh là 360 tỷ đồng, đạt 82,95% so với dự toán tỉnh và huyện giao. Trong đó, một số sắc thuế thu đạt và vượt so với dự toán quý như: thu lệ phí trước bạ trên 51,8 tỷ đồng, đạt 97,54% dự toán; thu từ tiền sử dụng đất thực hiện trên 85,9 tỷ đồng, đạt 68,79% dự toán; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh được hơn 21,4 tỷ đồng, đạt 57,87% dự toán. Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là gần 510 tỷ đồng, đạt 62,28% so với dự toán HĐND huyện giao.

Có được kết quả này, UBND huyện Di Linh đánh giá cao tính chủ động trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện của lãnh đạo Chi cục Thuế Di Linh và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức trực tiếp làm nhiệm vụ thu thuế. Ông Nguyễn Thế Học - Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh cho biết, trong những tháng còn lại của năm, giải pháp trọng tâm của huyện là tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, quản lý thu và tiến hành các biện pháp xử lý thu hồi nợ đọng, thu đúng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban lãnh đạo, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ thu ngân sách đến từng đội thuế, từng công chức thuế, giao kế hoạch kiểm tra chống thất thu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thu thuế, khai thác nguồn thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế… để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022.

HOÀNG YÊN