Giá cả thị trường nông sản ổn định

(LĐ online) - Ngày 1/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, các sản phẩm rau, củ, quả và các loại hoa Đà Lạt… giá cả khá ổn định, trong khi giá vật tư phục vụ nông nghiệp vẫn ở mức cao.

Dự báo nông sản Lâm Đồng giá cả khá ổn định thời gian tới

Trong tuần từ 24 tới 30/6, một số sản phẩm rau, củ, quả giảm nhẹ. Xà lách lolo xanh (Đà Lạt) 25.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg; bó xôi 35.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; ớt sừng 23.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; cà chua 15.000 đồng/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với tuần trước.

Hoa cúc chùm 13.000 đồng/bó, tăng 2.000 đồng/bó; hoa cúc cành 33.000 đồng/chục, tăng 3.000 đồng/chục; hoa đồng tiền và hoa cẩm chướng 38.000 đồng/bó, đều tăng 2.000 - 3.000 đồng/bó; hoa cát tường 75.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg; hoa lily Sorbone và Concador 70.000 - 80.000 đồng/bó, tăng 10.000 đồng/bó so với tuần trước.

Cà phê vối nhân xô 41.300 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với tuần trước. Do thị trường Ấn Độ tiêu thụ mạnh nên giá kén tằm (tại Lâm Hà) 205.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg. Các sản phẩm chăn nuôi còn lại như lợn hơi, gà hơi, sữa bò... có giá ổn định so với tuần trước.

Về vật tư nông nghiệp, ghi nhận giá phân đạm Phú Mỹ 800.000 đồng/bao, giảm 20.000 đồng/bao. Các sản phẩm vật tư phân bón cón lại vẫn duy trì giá ở mức cao so với tuần trước. Theo nhận định, giá phân bón cao gây ảnh hưởng rất lớn đến người dân đầu tư vào sản xuất.

C.PHONG