(LĐ online) - Ngày 29/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về kết quả triển khai các chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) 6 tháng đầu năm 2022, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; lãnh đạo các sở ngành và các hội đoàn thể tham dự hội nghị.

Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư: Tổng số vốn của 3 CTMTQG (xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xóa đói giảm nghèo bền vững) được thực hiện trong giai đoạn này đã giao đạt 92.057,861 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2015, chiếm 92,06% tổng vốn cho các địa phương; giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2022 là trên 34.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2022.

Báo cáo từ các địa phương cho thấy, đến hết ngày 26/7, đã có 33/52 địa phương đã trình HĐND cấp tỉnh thông qua nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương; trong đó, có 22 địa phương đã hoàn thành việc giao kế hoạch vốn; 7/52 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh; 12/52 địa phương còn lại đang trong quá trình xây dựng nghị quyết trình HĐND cấp tỉnh.

Tuy nhiên, trong 6 tháng qua, Chính phủ đã ban hành một khối lượng rất lớn các văn bản tạo cơ sở pháp lý cho các CTMTQG, gồm nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư… nhưng cho đến nay vẫn còn thiếu các văn bản hướng dẫn để thực hiện mục tiêu của 3 chương trình này, khiến việc thực hiện 3 chương trình MTQG còn chậm.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung (Bộ chủ trì về CTMTQG giảm nghèo bền vững): Hiện nay đã bước vào tháng 8 mà vẫn chưa triển khai được các nội dung là rất chậm. Thường trước tháng 10 phải tổ chức các đoàn giám sát để báo cáo trước Quốc hội. Chương trình giảm nghèo bền vững không phải là chương trình mới, đã được triển khai trong 5 năm qua, chỉ là bổ sung thêm một số nội dung mới; phạm vi đã hẹp dần do chuyển một số đối tượng sang chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trần Thanh Nam báo cáo CTMTQG về xây dựng nông thôn mới: CTMTQG về xây dựng nông thôn mới cũng không còn mới, thiếu nhiều văn bản hướng dẫn và thông tư của các bộ, ngành. Nhưng, 6 quyết định đã ban hành thì các địa phương đã có thể triển khai vì không vướng gì cả. Tuy nhiên, đến nay, 32/47 địa phương đã có báo cáo với HĐND tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn; mới có 17/63 tỉnh thành có quyết định kiện toàn Ban điều hành CTMTQG xây dựng nông thôn mới.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, cho biết: Uỷ ban Dân tộc chủ trì CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi liên quan đến 50 tỉnh thành; trong đó, có 43/50 tỉnh có đại diện của Ban Dân tộc tham gia trong Ban Chỉ đạo (do không có Ban Dân tộc cấp tỉnh hoặc Phòng Dân tộc cấp huyện). Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị các địa phương phải kiện toàn Ban Chỉ đạo; trong đó, có thành phần của Ban Dân tộc hoặc Phòng Dân tộc trước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG đoạn 2021 - 2025 nêu rõ, việc thực hiện 3 CTMTQG còn chậm, và yêu cầu địa phương làm rõ những khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy nhanh việc thực hiện các CTMTQG.

Báo cáo tình hình triển khai các CTMTQG tại Lâm Đồng do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S trình bày, cho biết: HĐND tỉnh Lâm Đồng đã thông qua 5 nghị quyết có liên quan đến các CTMTQG. 6 tháng qua, các nội dung CTMTQG được triển khai thuận lợi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, dù được phân bổ các nguồn lực, nhưng do yêu cầu tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 27%; ngoài ra, Lâm Đồng là một trong 7 địa phương có địa bàn rộng trong cả nước, hạ tầng giao thông đến các vùng sâu vùng xa chưa đồng bộ; tỉnh Lâm Đồng đã triển khai các dự án hỗ trợ di dân tự do, nhưng điều kiện sinh thái, đất đai tốt, nên việc di dân vẫn liên tục xảy ra, ảnh hưởng đến kết quả giảm nghèo bền vững…

Theo các nghị quyết đã được HĐND tỉnh Lâm Đồng thông qua, kế hoạch nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các CTMTQG tại Lâm Đồng có tổng nguồn vốn là 1.860.220 triệu đồng, gồm: Vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung tương 1.047.566 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách cấp tỉnh 812.654 triệu đồng; trong đó, phân bổ thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 633.942 triệu đồng; kế hoạch phân bổ thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững là 12.353 triệu đồng (phân bổ cho Dự án Hỗ trợ việc làm bền vững tỉnh Lâm Đồng); kế hoạch phân bổ vốn thực hiện CTMTQG Xây dựng nông thôn mới là 1.213.925 triệu đồng.

Riêng năm 2022, phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 65.924 triệu đồng; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững là 25.853 triệu đồng; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 92.048 triệu đồng.

Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2022: Tổng nguồn vốn thực hiện các CTMTQG là 408.417 triệu đồng, gồm, nguồn vốn Trung ương là 241.821 triệu đồng, vốn đối ứng ngân sách cấp tỉnh 166.596 triệu đồng; trong đó, vốn cho CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 126.166 triệu đồng, CTMTQG giảm nghèo bền vững 1.071 triệu đồng, CTMTQG xây dựng nông thôn mới 281.180 triệu đồng.

LÊ HOA