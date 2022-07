Kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm đã có nhiều dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ sau những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Số liệu công bố mới nhất của tỉnh cho thấy, tăng trưởng đạt 9,29%, đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất trong vòng 10 năm qua và đứng thứ 13 cả nước về mức tăng trưởng (theo đánh giá của Cục Thống kê). Đáng chú ý là các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, đặc biệt là các hoạt động du lịch, dịch vụ có mức tăng trưởng mạnh, tiến độ thu ngân sách vượt kế hoạch và tăng khá.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận thăm, kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Sản xuất dược phẩm Nanogen (Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng). Ảnh: C.Thành

• NỖ LỰC THÚC ĐẨY PHỤC HỒI KINH TẾ

Có thể nói rằng, Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã mở đường cho việc thực hiện mục tiêu "kép" vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế của tỉnh. Và tỉnh Lâm Đồng trong bối cảnh ấy đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai nội dung thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tạo điều kiện để đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế - xã hội đạt 9,29%, đây là mức tăng cao hơn bình quân cả nước (7,15%), cao hơn so với cùng kỳ (5%). Trong đó: Ngành Nông, lâm, thủy sản tăng 4,08%; Công nghiệp, xây dựng tăng 9,32%; Dịch vụ tăng 12,34%. Tiến độ thu ngân sách tăng khá, ước đạt 7.862 tỉ đồng, bằng 71,5% dự toán địa phương, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương theo đúng quy định và dự toán được giao; đảm bảo các yêu cầu chi đầu tư phát triển, chi trả kịp thời cho các nhiệm vụ theo quy định.

Đặc biệt, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do giá cả tăng cao nhưng 6 tháng đầu năm đã có 11/12 huyện, thành phố có tiến độ thu đạt trên 60% dự toán địa phương, trong đó 7 địa phương đã hoàn thành trên 80% so với dự toán địa phương; riêng thành phố Đà Lạt chỉ đạt 45,7% dự toán địa phương. Giáo dục và đào tạo cũng được quan tâm, có nhiều cố gắng, đảm bảo chất lượng. Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao thực hiện theo kế hoạch; tập trung công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn và sự kiện của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính cũng có nhiều chuyển biến tích cực; các Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 tăng mạnh cả về điểm và vị trí so với năm 2020. Công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ thực hiện theo đúng quy định; quốc phòng, an ninh được giữ vững, tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo…

Những chỉ số trên cho thấy kinh tế - xã hội của tỉnh đang phục hồi mạnh mẽ và phát triển tốt. Nhiều khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp đã được kịp thời tháo gỡ. Công tác trồng rừng, giải tỏa các diện tích nhà kính, nhà lưới trên đất lâm nghiệp thời gian qua cũng được triển khai quyết liệt. Việc triển khai các công trình trọng điểm được UBND tỉnh và các địa phương đang rất nỗ lực để hoàn thiện các thủ tục và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Các ngành, địa phương nỗ lực triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đến nay, số vốn năm 2022 giải ngân đạt 50,2% kế hoạch (cao hơn cùng kỳ 17,1%); số vốn năm 2021 chuyển sang năm 2022 giải ngân đạt 51,9% kế hoạch.

Du lịch, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ trong 6 tháng đầu năm. Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 3.720.000 lượt, đạt 67,6% kế hoạch, tăng 86,5% so cùng kỳ

• TIẾP TỤC THỰC HIỆN 11 NHÓM NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Để đạt được kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2022, trong các tháng còn lại, lãnh đạo tỉnh kêu gọi các cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể Nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung thực hiện quyết liệt 11 nhóm nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, chủ động sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, thời vụ. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Chú trọng công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó hiệu quả với tình hình mưa bão, lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lốc xoáy. Chấn chỉnh, siết chặt công tác quản lý, bảo vệ rừng; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn quản lý của mình. Thực hiện tốt kế hoạch trồng rừng, chăm sóc rừng trồng và trồng 50 triệu cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và trồng 6,6 triệu cây xanh năm 2022 theo kế hoạch; chú trọng các phương án phòng, chống cháy rừng mùa khô 2021 - 2022. Thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế; phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 12.100 tỉ đồng. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công theo đúng quy định; thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch, phấn đấu đến hết năm 2022 giải ngân đạt trên 92% kế hoạch và đến ngày 31/1/2023 đạt 100% kế hoạch vốn bố trí cho các dự án; trường hợp không giải ngân hoặc giải ngân không đạt tiến độ thì kiên quyết thu hồi phần vốn đã bố trí và không xem xét cấp lại vốn cho dự án. Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra. Phấn đấu khởi công tuyến cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương trong năm 2022; các địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo các điều kiện thuận lợi để thi công dự án. Siết chặt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đặc biệt là tại các đô thị lớn, như: thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận.

Nỗ lực hơn nữa và có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn đối với các dự án trong bối cảnh giá nguyên vật liệu xây dựng, giá xăng dầu... tăng cao, đảm bảo không để ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của các dự án đã được phê duyệt. Ngành Du lịch và các địa phương cần có các giải pháp để kích cầu du lịch, nhất trong dịp hè, lễ, tết; tăng cường công tác xúc tiến, đẩy mạnh kết nối du lịch trong nước, nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Tổ chức đón du khách quốc tế theo đúng quy trình, yêu cầu của Chính phủ và phù hợp với thực tế tại địa phương. Chú trọng thực hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không lơ là, chủ quan; tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, năm 2022.

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy, kêu gọi đầu tư, các cấp, ngành cần khẩn trương hoàn thành lập, thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các quy hoạch quan trọng gồm: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành các quy hoạch xây dựng vùng huyện; quy hoạch chung thành phố Bảo Lộc và vùng phụ cận đến năm 2040.

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội, không để hình thành các băng nhóm, các vụ vụ nổi cộm; chú trọng công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng; tiếp tục thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Đặc biệt, cần quan tâm và tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; xây dựng hệ thống chính quyền đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò, sức mạnh tập thể, đề cao trách nhiệm, trí tuệ cá nhân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đề ra.

NGUYỄN NGHĨA