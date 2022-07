Lạc Dương tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi

(LĐ online) - Ngày 15/7/2022, UBND huyện Lạc Dương tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Trung Trực (bìa trái) và ông Cil Poh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương trao Giấy khen của UBND huyện Lạc Dương cho các cá nhân

Báo cáo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Lạc Dương do ông Nguyễn Trung Trực – Giám đốc NHCSXH huyện Lạc Dương trình bày, cho biết: NHCSXH huyện Lạc Dương luôn tổ chức triển khai huy động vốn theo đúng quy định, kết quả hằng năm đều đạt trên 100% kế hoạch được giao. Trong đó, tổng nguồn vốn hoạt động đến 30/6/2022 đạt 244.799 triệu đồng, tăng 58,76 lần so với khi mới thành lập, tỷ lệ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm 12,03%. NHCSXH huyện đã triển khai cho vay 14 chương trình tín dụng chính sách với 29.741 lượt khách hàng được vay vốn. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 đạt 256.096 triệu đồng, với 3.831 khách hàng còn dư nợ, tăng gấp 62,69 lần so với khi thành lập, với tăng trưởng bình quân hàng năm 12,60%; trong đó, dư nợ nguồn vốn trung ương chiếm 90,68%; dư nợ nguồn vốn nhận ủy thác tại địa chiếm 9,31%; nợ quá hạn thấp, chỉ chiếm 0,07% trên tổng dư nợ.

Đến nay, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác huyện đang phối hợp với NHCSXH tham gia quản lý 255.773 triệu đồng, chiếm 99,87% trên tổng dư nợ; trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý 117.609 triệu đồng, chiếm 45,92%; Hội Nông dân quản lý 73.734 triệu đồng, chiếm 28,79%; Hội Cựu chiến binh quản lý 32.294 triệu đồng, chiếm 12,61%; Đoàn Thanh niên quản lý 32.135 triệu đồng, chiếm 12,55%. 4 tổ chức chính trị - xã hội quản lý nguồn vốn uỷ thác thông qua 97 Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV), với dư nợ bình quân 2.636 triệu đồng/tổ. 98% hoạt động nghiệp vụ tín dụng chính sách được thực hiện tại 6 Điểm giao dịch xã.

Trong 20 năm, nguồn vốn đã giúp 10.282 lượt hộ nghèo được vay vốn với số tiền 183.176 triệu đồng, góp phần giúp hơn 2.800 lượt hộ thoát nghèo. Tổng dư nợ đến 30/6/2022 là 13.473 triệu đồng/221 hộ, tăng 9.544 triệu đồng (tăng 3,26 gấp lần) so với khi mới thành lập, chiếm 5,26% trong tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện trên địa bàn huyện đã góp phần giúp cho trên 2.800 hộ thoát nghèo; giải quyết việc làm cho trên 2.050 lao động; hỗ trợ 1.794 HSSV trang trải chi phí học tập; hơn 5.320 hộ được xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh; xây dựng 107 căn nhà ở cho hộ nghèo. Chính sách tín dụng cùng với các chính sách khác góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 42% (năm 2002) xuống còn xxuống còn 1,9 % cuối năm 2020 (theo điều tra hộ nghèo đa chiều).

Từ khi thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, hoạt động tín dụng chính sách được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn. Đến nay, địa phương đã ủy thác qua Phòng giao dịch NHCSXH số tiền 9.716 triệu đồng để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, gấp 23,99 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị. Đến nay, nguồn vốn ngân sách huyện chuyển sang NHCSXH là 10.121 triệu đồng. Các chương trình tín dụng đã có tác động tích cực đối với việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; làm chuyển biến phương thức sản xuất của hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao chất lượng môi trường sống; góp phần ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội, đời sống của người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số dần được nâng cao, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng...

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ya Tiong khẳng định: TDCS là chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Ðảng và Nhà nước, là một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng nông thôn mới… Vốn tín dụng chính sách xã hội tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống xã hội, nhất là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tại vùng có đông hộ nghèo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, trong những năm qua, số hộ nghèo đã giảm nhanh, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo và các đối tượng chính sách khác ngày càng được cải thiện… Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ya Tiong cũng giao nhiệm vụ cho Ban đại diện và NHCSXH trong thời gian tới để hoạt động tín dụng chính sách đạt được những kết quả tốt hơn nữa…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Phạm Thị Tường Vân – Giám đốc Sở Tài chính, thành viên Ban chỉ đạo Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, đề nghị: Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh trên người và gia súc, cây trồng diễn biến phức tạp, TDCS phải tiếp tục phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra cũng như chiến lược phát triển NHCSXH giai đoạn 2021-2030. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện cho hoạt động của NHCSXH theo Chỉ thị số 40-CT/TW, nhất là về bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, tạo lập thêm nguồn vốn cho vay tại địa phương; tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được đưa TDCS trở thành kênh chuyển tải hiệu quả nguồn vốn ưu đãi đến với nhân dân, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các đối tượng chính sách trong thời kỳ mới…; phấn đấu phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài; đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ…

Hội nghị cũng nghe các tham luận từ các tổ chức chính trị xã hội, các ngành, các cấp và người sử dụng vốn; đồng thời, tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách của NHCSXH Việt Nam (2 tập thể và 6 cá nhân) và UBND huyện Lạc Dương (5 tập thể và 10 cá nhân).

LÊ HOA