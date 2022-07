Lâm Hà: Sản lượng kén tằm tăng 13,4%

Theo UBND huyện Lâm Hà, thống kê 6 tháng đầu năm 2022 tình hình chăn nuôi phát triển tốt, đàn gia súc, gia cầm tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, địa phương có tổng đàn heo 92.942 con, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021; đàn gia cầm 1,17 triệu con, tăng 6% so với cùng kỳ; sản lượng kén tằm đạt 3.400 tấn, tăng 13,4%. Tuy nhiên, đàn trâu có 380 con, giảm 6,2%, đàn bò 7.412 con (giảm 2,9% so với cùng kỳ).

Bên cạnh đó, diện tích nuôi trồng thuỷ sản 900 ha, giảm 3,5% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng đạt 1.000 tấn, tăng 1,5 so với cùng kỳ. Sản lượng thuỷ sản tăng do thời tiết 6 tháng đầu năm 2022 thuận lợi, nước dùng cho sản xuất nông nghiệp dồi dào nên bà con an tâm thả cá.

C.PHONG