Ngành thuế sơ kết 6 tháng đầu năm 2022:

(LĐ online) - Chiều 6/7, tại TP Đà Lạt, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự buổi làm việc, có ông Trần Phương - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo các đội nghiệp vụ ở đầu cầu Cục thuế và các điểm cầu Chi cục thuế các huyện, thành phố.

Ông Trần Phương - Cục trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng nêu lên các giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách Nhà nước năm 2022

CÁN MỐC HƠN 60% NHIỆM VỤ THU TỈNH GIAO

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng từng bước đi vào ổn định và dần phục hồi trở sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng GRDP là 9,29% cao hơn bình quân chung cả nước 6,42%.

Nhiệm vụ thu năm 2022, Trung ương giao 9.740 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 9.480 tỷ đồng, thu từ thuế phí 5.511 tỷ, thu từ đất nhà 2.310 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.300 tỷ đồng, tài chính thu 260 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 260 tỷ đồng. HĐND và UBND tỉnh giao 11.000 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 10.690 tỷ đồng, thu từ thuế phí 6.300 tỷ, thu từ đất nhà 2.680 tỷ đồng, xổ số kiến thiết 1.300 tỷ đồng, tài chính thu 290 tỷ đồng, thuế xuất nhập khẩu 310 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2022 là 7.743,2 tỷ, đạt 79% dự toán Trung ương, đạt 70% dự toán địa phương và bằng 120% so cùng kỳ. Trong đó: Thu thuế, phí là 5.063 tỷ, đạt 92% dự toán trung ương, đạt 80% dự toán địa phương và bằng 139% so cùng kỳ. Kết quả thu theo địa bàn, tổng thu ngân sách có 6/6 Chi cục thuế (12/12 địa phương) thu đạt trên 50% dự toán năm 2022; 6/6 Chi cục thuế (12/12 địa phương) thu tăng so cùng kỳ năm 2021.

Kết quả triển khai thực hiện hóa đơn điện tử toàn tỉnh tính đến ngày 29/6/2022, doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đạt tỉ lệ 100%, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của Tổng cục thuế và BanCchỉ đạo hóa đơn điện tử của UBND tỉnh giao. Tổng cục thuế đã ban hành Quyết định số 998/QĐ-TCT ngày 27/6/2022 khen thưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai hóa đơn điện tử giai đoạn 2.

Toàn cảnh hội nghị

TRIỂN KHAI 19 NHÓM GIẢI PHÁP QUYẾT TÂM THU NGÂN SÁCH ĐÚNG KỲ VỌNG

Hội nghị cũng nêu lên nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Theo đó, dự báo tình hình kinh tế - xã hội cả nước nói chung và Lâm Đồng nói riêng trong 6 tháng cuối năm 2022 tiếp tục ổn định và phục hồi, tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến có lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên bối cảnh thế giới còn nhiều biến động khó lường, đặc biệt là chiến tranh Nga – Ucraina tác động đến sự phục hồi, tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong nước tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát nhưng không thể chủ quan. Việc thực hiện Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 về giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa tiếp tục tác động làm giảm số thu ngân sách Nhà nước.

Việc giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng cao cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Nhưng với những chính sách của Quốc hội, Chính phủ đã hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo đà ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc triển khai các công trình trọng điểm, sẽ tác động tích cực đến công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 12.143 tỷ, đạt 125% dự toán Trung ương, 110% dự toán địa phương. Trong đó, thu từ thuế phí 6.920 tỷ, đạt 126% dự toán Trung ương, 110% dự toán địa phương; đất nhà thu 3.003 tỷ, đạt 130% dự toán Trung ương, 112% dự toán địa phương; thu từ xổ số kiến thiết 1.430 tỷ, đạt 110% dự toán Trung ương.

Như vậy, tổng thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2022 là 4.400 tỷ, bình quân mỗi tháng thu 733 tỷ. Trong đó, thuế phí thu trong 6 tháng cuối năm 2022 là 1.857 tỷ, bình quân mỗi tháng thu 310 tỷ; đất nhà thu 1.399 tỷ, xổ số kiến thiết thu 734 tỷ.

Ông Trần Phương - Cục Trưởng Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cũng nêu lên 19 giải pháp triển khai thực hiện để đạt mục tiêu và kế hoạch đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung bám sát chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 để tổ chức triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2022.

Triển khai thực hiện xây dựng dự toán thu ngân sách năm 2023 và dự kiến thu giai đoạn 3 năm 2023-2025; triển khai thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ về thuế theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 23/4/2022; tiếp tục rà soát thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu tại Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ tập trung xây dựng trung tâm dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử và các công cụ khai thác, phân tích, quản lý, sử dụng dữ liệu từ hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế; ứng dụng công nghệ AI phân tích, đối soát dữ liệu hóa đơn điện tử, quản lý, phân tích rủi ro nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế...

DIỄM THƯƠNG